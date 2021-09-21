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Зеленский намекнул Байдену о "Железном куполе": "Вы слышали месседжи"

21 сентября 2021, 11:35  •  121 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, попытался через журналистов намекнуть главе США Джо Байдену о системе ПРО "Железный купол". "Вы слышали месседжи", - сказал он журналистам.
Во время интервью на одной из улиц Нью-Йорка украинский президент заявил журналистам, что рассчитывает на ракетную поддержку США. По его словам, он надеется на то, что США предоставят Киеву систему ПРО "Железный купол".
"В СМИ мы слышали, можно сказать, некоторые сигналы насчёт ракетной поддержки Украины", - сказал он.
По словам Зеленского, "о "Железном куполе" ещё рано говорить".
"Но вы слышали эти месседжи от США", - намекнул он.
Президент Украины так же не многозначно сказал о том, что рассчитывает на серьёзные результаты от своей поездки. При этом, по его словам, окончательным результатом станут действия, а не контракты.
Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил о желании разместить в стране систему ПВО "Железный купол", которая сегодня используется в Израиле и хорошо себя зарекомендовала после палестинских обстрелов. Эксперты же отмечают, что Украине эта система не нужна. Ведь обстреливают гражданские объекты сами украинцы, а не армии Донбасса. Кроме того, обслуживание и эксплуатация этой системы Украине будут явно не по карману.

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