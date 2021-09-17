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Зеленский наградил Меркель орденом за остановку "российского вторжения" на Украину

17 сентября 2021, 18:40  •  148 • Политика
Ангела Меркель и Владимир Зеленский. Фото: M. Popow, via www.imago-images.d / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
В офисе президента заявили, что канцлер является одним из самых благосклонных Киеву немецких политиков
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Кулеба заявил, что немецкий канцлер Ангела Меркель награждена орденом Свободы за посредничество шестилетней давности, которое поспособствовало остановке "военного вторжения" российской армии на территорию страны.
В наградном листе, копия которого попала в распоряжение журналистов, упоминается, что находящейся на главном государственному посту с 2005 года Меркель удалось не только предотвратить "наступление" со стороны Российской Федерации, но и инициировать, а также обеспечить поддержку санкционной политики в отношении Кремля на уровне Европейского союза.
В тексте также говорится, что кандидатура канцлера ФРГ к награждению украинским орденом рекомендована посольством Незалежной в Германии. Официальная формулировка – "за особые заслуги в рамках поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины", а также оказание содействия развитию демократических ценностей и реформ в социальной, политической и экономической сферах.
В наградном листе утверждается, что действующего канцлера можно считать одним из наиболее благосклонных к Киеву немецких чиновников, которые способствуют поддержке Украины на личном уровне. За семь лет правительство Меркель оказало в суммарном объеме поддержкку украинским властям на 1,4 миллиарда евро.
Напомним, в конце августа в Киеве состоялись переговоры между Владимиром Зеленским и Ангелой Меркель. Сторонам не удалось достичь взаимопонимания в вопросе по "Северному потоку – 2" – Германия, со слов канцлера, намерена добиться продления транзитного договора РФ и Украины, однако последней необходимо быть готовой к сокращению объемов в случае падения потребления в Европе.

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