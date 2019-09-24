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Зеленский наделил себя правом утверждать план обороны Украины

24 сентября 2019, 14:24  •  35 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский внёс изменения в закон об обороне, которыми наделил главу государства полномочиями по утверждению плана обороны страны.
 
© Микола Лазаренко / president.gov.ua
 

«Возвращён с подписью президента», — говорится в информации к документу на сайте Верховной рады.

Законопроект был принят парламентом 20 сентября. Он закрепляет на законодательном уровне необходимость разработки и утверждения президентом плана обороны.

Кроме того, он регулирует меры подготовки к переходу на военное положение и «отпору вооружённой агрессии».

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