Зеленский наделил себя правом утверждать план обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внёс изменения в закон об обороне, которыми наделил главу государства полномочиями по утверждению плана обороны страны.

«Возвращён с подписью президента», — говорится в информации к документу на сайте Верховной рады.

Законопроект был принят парламентом 20 сентября. Он закрепляет на законодательном уровне необходимость разработки и утверждения президентом плана обороны.

Кроме того, он регулирует меры подготовки к переходу на военное положение и «отпору вооружённой агрессии».