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Зеленский наделил себя правом утверждать план обороны Украины
24 сентября 2019, 14:24 • 35 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский внёс изменения в закон об обороне, которыми наделил главу государства полномочиями по утверждению плана обороны страны.
© Микола Лазаренко / president.gov.ua
«Возвращён с подписью президента», — говорится в информации к документу на сайте Верховной рады.
Законопроект был принят парламентом 20 сентября. Он закрепляет на законодательном уровне необходимость разработки и утверждения президентом плана обороны.
Кроме того, он регулирует меры подготовки к переходу на военное положение и «отпору вооружённой агрессии».
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