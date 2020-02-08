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Зеленский надеется провести "нормандскую встречу" в Берлине через два месяца

08 февраля 2020, 23:09  •  9 • Украина

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) состоится в Берлине через два месяца, как это было запланировано в ходе декабрьской встречи в Париже. Об этом он заявил в субботу после встречи с Папой Римским Франциском в Ватикане.

"За два месяца после "нормандии" в Париже и, надеюсь, за два перед такой же встречей в Берлине, я просил [Папу Римского] помочь с освобождением украинцев - пленных в Донбассе, в Крыму и России", - написал глава государства в своем Telegram-канале.

В целом встречу с понтификом украинский лидер назвал "моментом истины" и "проверкой на подлинность", а также пообещал сделать все, чтобы конфликт в Донбассе остался только "страшным воспоминанием".

Последний саммит в "нормандском формате" прошел 9 декабря в Париже. Участники договорились продолжить дискуссию на высшем уровне в "нормандском формате" уже через четыре месяца в Берлине, а в течение этого времени сделать ряд шагов в направлении политического урегулирования конфликта в Донбассе.

На днях министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о подготовке встречи глав МИД стран "нормандской четверки" на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля. Однако после того, как МИД Франции официально заявил, что не может подтвердить такую встречу, Пристайко дезавуировал свои собственные заявления, отметив, что приоритетом остается встреча лидеров стран "нормандской четверки", которая не должна быть подменена встречей на министерском уровне.

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