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Зеленский надеется на победу «Слуги народа» на выборах в Раду
16 июля 2019, 10:54 • 64 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Reuters
Об этом он заявил на видео, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook.
«Что касается парламентской гонки, я думаю, что политическая партия, к которой я очень хорошо отношусь, обязательно всех победит, и тогда они смогут сделать нормальный парламент и выбрать в правительство действительно специалистов», — сказал он во время поездки на автомобиле Tesla.
При этом Зеленский предостерёг жителей страны, отметив, что в преддверии голосования в стране наблюдается активная работа большого количества «аферистов».
Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.
Ранее сообщалось, что рейтинг партии Зеленского «Слуга народа», согласно данным последнего опроса, снижается в преддверии выборов в Раду.
В то же время партия музыканта Святослава Вакарчука, лидера группы «Океан Эльзы», укрепляет свои позиции.
Подробнее о предвыборной ситуации на Украине — в материале RT.
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