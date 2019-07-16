Зеленский надеется на победу «Слуги народа» на выборах в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.

Об этом он заявил на видео, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook.

«Что касается парламентской гонки, я думаю, что политическая партия, к которой я очень хорошо отношусь, обязательно всех победит, и тогда они смогут сделать нормальный парламент и выбрать в правительство действительно специалистов», — сказал он во время поездки на автомобиле Tesla.

При этом Зеленский предостерёг жителей страны, отметив, что в преддверии голосования в стране наблюдается активная работа большого количества «аферистов».

Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.

Ранее сообщалось, что рейтинг партии Зеленского «Слуга народа», согласно данным последнего опроса, снижается в преддверии выборов в Раду.

В то же время партия музыканта Святослава Вакарчука, лидера группы «Океан Эльзы», укрепляет свои позиции.

Подробнее о предвыборной ситуации на Украине — в материале RT.