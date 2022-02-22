В тексте заявления официального представителя Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина по обстановке на линии фронта сообщается о преступных действиях руководства Украины.Президент Украины Владимир Зеленский начал скрытую мобилизацию спецназа и разведки для удара по Донбассу.«Агрессивные действия военно-политического руководства Украины не находят поддержки среди населения страны, в связи с чем не только депутаты, но и простые граждане стремятся выехать за границу.С целью не допустить оттока населения и восполнения некомплекта ВСУ, осознавая негативный опыт пяти волн мобилизации 2014–2015 годов, 14 февраля на закрытом заседании СНБО Украины Зеленский одобрил решение о проведении скрытой мобилизации военнослужащих первой очереди резерва, проходивших ранее службы в подразделениях разведки и в спецназе.В скором времени данные резервисты без проведения соответствующей медицинской и психологической экспертизы вновь получат в руки оружие и отправятся на Донбасс в составе карательных отрядов.Подразделения Народной милиции сдерживают натиск противника и не допустят нарушения территориальной целостности Республики и причинения страданий мирным жителям», — сообщает Армия ДНР.