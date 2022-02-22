Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Под Донецком точный удар накрыл бронетехнику ВСУ
Пат России. Военный эксперт предупредил: "Будет большая кровь"
Россия начала передел мира. Кто ещё признал республики Донбасса
Замгенсека ООН одним словом обнулила воинственный настрой по Донбассу
Главная / Украина

Зеленский начал скрытую мобилизацию спецназа и разведки для удара по Донбассу

22 февраля 2022, 23:20  •  252 • Украина

В тексте заявления официального представителя Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина по обстановке на линии фронта сообщается о преступных действиях руководства Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский начал скрытую мобилизацию спецназа и разведки для удара по Донбассу.

«Агрессивные действия военно-политического руководства Украины не находят поддержки среди населения страны, в связи с чем не только депутаты, но и простые граждане стремятся выехать за границу.

С целью не допустить оттока населения и восполнения некомплекта ВСУ, осознавая негативный опыт пяти волн мобилизации 2014–2015 годов, 14 февраля на закрытом заседании СНБО Украины Зеленский одобрил решение о проведении скрытой мобилизации военнослужащих первой очереди резерва, проходивших ранее службы в подразделениях разведки и в спецназе.

В скором времени данные резервисты без проведения соответствующей медицинской и психологической экспертизы вновь получат в руки оружие и отправятся на Донбасс в составе карательных отрядов.

Подразделения Народной милиции сдерживают натиск противника и не допустят нарушения территориальной целостности Республики и причинения страданий мирным жителям», — сообщает Армия ДНР.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


252
Источник
Похожие новости
21 февраля 2022, 17:00
Под Донецком точный удар накрыл бронетехнику ВСУ
22 февраля 2022, 19:50
«Столица автоматически переходит во Львов». Паника в Киеве перекинулась на Западенщину
22 февраля 2022, 17:30
Украинские эксперты о перспективах деэскалации – или войны
20 февраля 2022, 10:05
«ЭМ»: Запад готовит для Кишинёва украинский сценарий
22 февраля 2022, 13:25
Владимир Зеленский намерен отомстить Западу за то, что тот его «кинул» – заморозить выплаты по кредитам
22 февраля 2022, 19:50
В районе украинских аэропортов появились «Буки» — возможны провокации
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 февраля 2022, 19:50
«Столица автоматически переходит во Львов». Паника в Киеве перекинулась на Западенщин...
22 февраля 2022, 21:00
На Украине Зеленского просят уйти в отставку: "Провалил возращение Донбасса"...
22 февраля 2022, 22:45
ЕС озвучил "страшные санкции": Напугалась только Собчак
22 февраля 2022, 22:45
Вместо Путина наказали двух евреев и украинца: "Как издеваются!" - президен...
22 февраля 2022, 21:00
"Добро должно быть бессильным?": Путин ответил на провокационный вопрос
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 февраля 2022, 11:20
"Не внезапно": Киев пытается остановить бегущих в Россию - в ход пошли новые средства
17 февраля 2022, 08:00
Украинский консул одним хэштегом разозлил жителей Черногории: "Позор! Покиньте страну!"
20 февраля 2022, 10:05
Бербок объяснили, чем могут обернуться её угрозы России
16 февраля 2022, 16:50
Как Путин одной фразой взбесил немецкие СМИ: "Журналист аж забыл о чём говорил" - Рар
17 февраля 2022, 09:45
Первый олимпийский медалист Украины нарушил сразу два "запрета" Киева
19 февраля 2022, 00:15
Путин подписал указ с двумя секретными пунктами - фото
22 февраля 2022, 13:25
Олигархи, президенты, политики: Кто прямо сейчас бежит из Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.