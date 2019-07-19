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Зеленский на взводе: Президент Украины грубо толкнул министра обороны - видео

19 июля 2019, 20:24  •  194 • Политика
Владимир Зеленский грубо оттолкнул министра обороны Украины Степана Полторака. Инцидент попал на видео и был опубликован в Сети.
Президент Украины Владимир Зеленский грубо оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака. Инцидент случился во время презентации главе государства мобильных жилищных модулей для украинских военных.
На видеозаписи видно, как Зеленский общается с чиновником, а глава Минобороны Украины маячит сбоку. В какой-то момент президент поворачивается к министру и грубо отталкивает его от себя.
При этом Полторак отрицает, что Зеленский оттолкнул его от себя. По словам министра, глава государства вежливо попросил его отойти на несколько шагов, чтобы поговорить с собеседником с глазу на глаз.
Напомним, что это уже третья потасовка с участием Зеленского за последние два дня. Накануне глава государства устроил перепалку с главой аэропорта города Николаева, а затем поспорил с местной чиновницей, назвавшей его "малороссом".

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