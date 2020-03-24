Зеленский на время карантина поделил Украину между олигархами

Стали известны детали встречи президент Украины Владимира Зеленского с представителями крупного бизнеса из-за ситуации с коронавирусом. Глава государства не только попросил финансовой помощи у украинских олигархов, но и чтобы каждый из присутствующих взял на себя кураторство над отдельной областью, где имеет активы и, соответственно, ресурсы и людей.Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на участников встречи.Всего в Офис президента прибыли 15 бизнесменов, в том числе Игорь Петрашко, Виктор Пинчук, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Александр Ярославский, Андрей Веревский, Сергей Тигипко, Виталий Гайдук, Игорь Воронов, Владислав Чечеткин и Леонид Климов.«Президент просил помогать не только деньгами, но и людьми. Говорит, что «у вас в каждой области есть крупные предприятия, там профессиональные менеджеры, пусть они на местах помогают местной власти», - цитирует издание одного из участников встречи.Источники информации издания утверждают, что области поделены следующим образом:Ринат Ахметов – Ивано-Франковская, Львовская, Донецкая, Луганская области; плюс города, где он имеет влияние, например Кривой Рог;Игорь Коломойский – Запорожская область;Игорь Палица – Волынская и Тернопольская области;Виктор Пинчук – Днепропетровская область;Андрей Веревский – Полтавская и Кировоградская области;Юрий Косюк – Винницкая и Черкасская области;Андрей Ставницер – Одесская область;Александр Ярославский – Харьковская область.Кому «достались» остальные регионы, не уточняется. По данным издания, практически все украинские толигархи согласились не только закупить медтехнику, но и помочь местной власти людьми.Также отмечается, что Игорь Коломойский заявил, что не против помочь в сложившейся ситуации, но его счета заблокированы.Ранее бизнесмен и совладелец группы терминалов TIS Андрей Ставницер в Facebook рассказал, что на Украине будет создан некий фонд, который будет обеспечивать украинские больницы необходимыми средствами. По его информации, первоочередной проблемой на Украине является отсутствие необходимого количества аппаратов для искусственной вентиляции легких.