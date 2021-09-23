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Зеленский на вопрос о том, когда будет встречаться с Путиным: "Когда он будет готов"
23 сентября 2021, 02:05 • 63 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский наконец напрямую ответил на вопрос, когда будет встречаться с президентом России Владимиром Путиным. "Когда он будет готов", - произнёс украинский лидер.
Ответ был дан журналисту буквально на бегу. Президент Украины покидал здание штаб-квартиры ООН в окружении сопровождающих и охраны. На первом этаже возле турникетов ждали журналисты.
Корреспондент РИА Новости в полной тишине решился задать вопрос: "Когда вы будете встречаться с Владимиром Путиным?" И получил ответ.
"Когда он будет готов", - произнёс Владимир Зеленский в дверях.
Ранее Зеленскому неоднократно задавался подобный вопрос, но он всегда уходил от ответа.
Владимир Путин по поводу встречи с Зеленским свою позицию обозначил в ходе прямой линии, которая прошла в июне. Он заявил, что пока не планирует встречаться с украинским коллегой, но от контактов не отказывается.
"Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Вопросы решаются в Вашингтоне, частично в Париже", - произнёс президент России.
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