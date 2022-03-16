Зеленский на украино-английском описал происходящее в стране гостям из ЕС

На кадрах встречи Зеленского с премьерами трёх стран ЕС заснято, как он активно жестикулирует и описывает ситуацию в стране.

В Киеве прошла встреча украинского президента Владимира Зеленского с премьерами Польши, Чехии и Словении. На кадрах запечатлено, как украинский лидер вальяжно проходит мимо журналистов, приветствует их.

Затем за столом переговоров он общается с иностранными гостями. Описывая происходящее в стране, украинский лидер сбивается с "ридной" мовы, переходя на английский язык.

В своём телеграм-канале Зеленский поблагодарил гостей за визит в Киев. По его словам, это "мощное свидетельство поддержки".

Ранее в Варшаве отметили, что три премьер-министра прибыли, чтобы подтвердить безоговорочную поддержку ЕС суверенитета и независимости Украины.