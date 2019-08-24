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Зеленский: на Украине желали бы видеть Илона Маска министром
24 августа 2019, 17:24 • 25 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране «все бы хотели», чтобы основатель американской компании SpaceX Илон Маск стал украинским министром инфраструктуры.
© president.gov.ua
По словам Зеленского, он должен принять решение по кандидатуре нового премьер-министра Украины на этой неделе.
Он отметил, что сложность принятия решения заключается в том, что ему нравятся две кандидатуры.
При этом украинский президент заявил, что кандидат на пост главы правительства должен будет представить членов своей будущей команды.
«Задача — показать структуру с людьми и программой. Естественно, они же не могут сказать: «Я бы хотел Илона Маска на министра инфраструктуры». Мы бы все хотели», — приводит его слова «Левый берег».
Ранее Зеленский назвал украинский гимн главным хитом страны.
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