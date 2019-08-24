Зеленский: на Украине желали бы видеть Илона Маска министром

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране «все бы хотели», чтобы основатель американской компании SpaceX Илон Маск стал украинским министром инфраструктуры.

По словам Зеленского, он должен принять решение по кандидатуре нового премьер-министра Украины на этой неделе.

Он отметил, что сложность принятия решения заключается в том, что ему нравятся две кандидатуры.

При этом украинский президент заявил, что кандидат на пост главы правительства должен будет представить членов своей будущей команды.

«Задача — показать структуру с людьми и программой. Естественно, они же не могут сказать: «Я бы хотел Илона Маска на министра инфраструктуры». Мы бы все хотели», — приводит его слова «Левый берег».

Ранее Зеленский назвал украинский гимн главным хитом страны.