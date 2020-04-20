Зеленский может сбежать с Украины, и COVID-19 здесь не единственная причина - политолог Асафов

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский был поставлен во главе страны патронами с Запада. И эти "западные менеджеры" сегодня ставят конкретные задачи перед Зеленским.

"Он достаточно неплохо справляется с выполнением внешних задач: продаёт землю, продаёт остатки советского наследия, поэтому я не думаю, что к его деятельности у Запада есть вопросы".

Однако, как и украинский политолог Михаил Погребинский, который высказал свою позицию в эфире телеканала NEWSONE, Асафов вполне допускает, что Зеленский может и сбежать с Украины. Однако не из-за обнищания страны и невыполнения обязательств - "это в Киеве никого не волнует". По всей видимости, "судьба Зеленского может измениться", если он будет саботировать поставленные Западом задачи, пояснил Асафов. Или если не получится отбиться от пандемии COVID-19.

"Известно, что Украина скрывает данные о том, что люди не получают никакой помощи. Нет даже иллюзии этой помощи", - подчеркнул Асафов, добавив, что эта политическая проблема вполне может заставить Зеленского покинуть страну.

В Офисе президента Украины пока не комментировали сообщения политологов о подобной вероятности.