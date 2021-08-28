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Зеленский может перенести визит в Вашингтон из-за теракта в Кабуле - СМИ

28 августа 2021, 00:00  •  63 • Политика
Джо Байден. Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Дипломаты Незалежной сочли необходимым отодвинуть встречу двух лидеров на две недели
Вчерашний теракт вблизи аэропорта в Кабуле, в результате которого погибли американские военнослужащие, может послужить серьезным поводом для переноса визита президента Украины Владимира Зеленского на аудиенцию к лидеру США Джо Байдену в Вашингтон. Такой вариант событий не исключила украинский журналист Янина Соколовская в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.
По ее словам, дипломаты Незалежной работают над тем, чтобы отсрочить хотя бы на две недели визит своего президента, поскольку они прекрасно увидели, как хозяин Белого дома практически не заметил присутствия в Вашингтоне премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Это при том, что израильское государство является одним из ключевых партнеров Америки.
Однако, полагает Соколовская, встреча национальных лидеров все же состоится.
"А Украине, конечно же, надо говорить с Байденом не об Афганистане – есть "Северный поток-2", есть американские инвестиции, есть примирение в Донбассе и так далее", – заметила журналист.
По ее мнению, пан Зеленский может две недели подождать, т.к. ему необходимо, чтобы визави его услышал. Но на сегодня Байден способен слышать лишь слово Афганистан и прятаться за свою папочку, подчеркнула Соколовская.
"Он сейчас недоговороспособен", – резюмировала она.
Напомним, накануне в афганской столице раздалась серия взрывов, в результате которых, по последним данным, погибли 170 человек, в том числе 13 американских военных. Долгие часы после теракта официальные лица администрации Белого дома, включая самого лидера США не появлялись на публике, чтобы сделать хоть какие-то заявления для общественности.
Затем все-таки Байден вышел к прессе, пообещал, что Штаты обязательно накажут террористов. Но визуально президент совсем не был похож на главу сверхдержавы. Он прижимал к груди какую-то черную папку, а в какой-то момент после очень назойливого вопроса журналиста и вовсе попытался за нее спрятаться.
Добавим, визит Зеленского к Байдену должен состояться 31 августа – час икс для вывода всего контингента Пентагона из Афганистана.

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