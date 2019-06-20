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Зеленский может перенести АП в здание бывшего музея Ленина
20 июня 2019, 14:09 • 62 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский оценил возможность переезда администрации президента из здания на Банковой улице в Киеве в «Украинский дом» — бывший музей Владимира Ленина на Европейской площади.
Reuters
Видео с комментарием президента опубликовано в Telegram-канале команды Зеленского.
«Мне очень нравится», — сказал он, комментируя представленную ему дизайнерами концепцию переезда.
Так, отмечается, что лидеру в том числе предложили два варианта размещения его кабинета — с окнами, выходящими на Днепр или на Европейскую площадь.
Ранее Зеленский заявил, что сойдёт с ума, если не переедет из старого здания президентской администрации на Банковой улице в украинской столице.
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