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Зеленский может перенести АП в здание бывшего музея Ленина

20 июня 2019, 14:09  •  62 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский оценил возможность переезда администрации президента из здания на Банковой улице в Киеве в «Украинский дом» — бывший музей Владимира Ленина на Европейской площади.
 
Reuters
 

Видео с комментарием президента опубликовано в Telegram-канале команды Зеленского.

«Мне очень нравится», — сказал он, комментируя представленную ему дизайнерами концепцию переезда.

Так, отмечается, что лидеру в том числе предложили два варианта размещения его кабинета — с окнами, выходящими на Днепр или на Европейскую площадь.

Ранее Зеленский заявил, что сойдёт с ума, если не переедет из старого здания президентской администрации на Банковой улице в украинской столице.

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