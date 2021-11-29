Зеленский может бежать из страны из-за Януковича. Эксперт раскрыл опасный для Киева сценарий

Президент Украины Владимир Зеленский может бежать из страны из-за одного из своих предшественников - Виктора Януковича. Эксперт раскрыл опасный для Киева сценарий развития событий.

Политолог Владимир Рогов прокомментировал иск, поданный в окружной суд Киева бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, в котором тот просит признать незаконным решение Верховной рады о его самоустранении, пишет портал Народные новости.

С одной стороны, победа крайне маловероятна. Рогов отметил, что Зеленский полностью подмял под себя окружной административный суд Киева. С другой, если вдруг иск Януковича всё же удовлетворят, то это будет катастрофой для Зеленского и всех его предшественников - Петра Порошенко и Александра Турчинова (бывший и.о. президента).

Зеленскому и Порошенко придётся бежать, а чтобы не бежать, они начнут новую военную кампанию. Подтверждением подготовки к этому стало развёртывание подконтрольных Киеву вооружённых формирований,

- отметил политолог.

Напомним, что после госпереворота 2014 года украинские власти начали активно демонизировать свергнутого ими Виктора Януковича, возлагая на него ответственность за все беды Украины. В частности, это его Киев обвиняет в войне, разгоревшейся в Донбассе. Хотя приказ направить танки в Донбасс отдавал не Янукович.