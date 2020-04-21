|
«Зеленский мог избить Путина»: Квартальщик Кошевой сделал неадекватное заявление
21 апреля 2020, 16:10 • 106 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в Париже якобы заставил серьёзно понервничать своего российского коллегу Владимира Путина.
Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил коллега президента Украины Владимира Зеленского по юмористическому шоу «Квартал 95», артист Евгений Кошевой.
«Я думаю, что ему [Зеленскому] никто бы не позволил побить Путина. Да и он понимает, что это выглядело бы, с одной стороны, красиво глобально-гениальнейшим образом, но есть политика этикета или чего там, протокол какой-то.
Напомним, ранее Кошевой рассказывал, как украинский президент качается для того, чтобы при случае избить Владимира Путина.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
106
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 апреля 2020, 23:35
|
16 апреля 2020, 08:10
|
17 апреля 2020, 07:10
|
15 апреля 2020, 06:10
|
15 апреля 2020, 08:10
|
17 апреля 2020, 05:10
|
16 апреля 2020, 21:10