«Зеленский мог избить Путина»: Квартальщик Кошевой сделал неадекватное заявление

Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в Париже якобы заставил серьёзно понервничать своего российского коллегу Владимира Путина.Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил коллега президента Украины Владимира Зеленского по юмористическому шоу «Квартал 95», артист Евгений Кошевой.«Я думаю, что ему [Зеленскому] никто бы не позволил побить Путина. Да и он понимает, что это выглядело бы, с одной стороны, красиво глобально-гениальнейшим образом, но есть политика этикета или чего там, протокол какой-то.Но если ты заметила, то он заставил понервничать Путина, дедушка немножко кукожился. И мне казалось, что у него слетят туфли с ног, потому что я бы на месте видеоператора столик снимал чуть-чуть выше, а не чтобы было видно подстольные танцы двух ног», – сказал комик.Напомним, ранее Кошевой рассказывал, как украинский президент качается для того, чтобы при случае избить Владимира Путина.