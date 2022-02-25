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Зеленский много говорил, но ничего не делал, а теперь уже и не сможет

25 февраля 2022, 16:05  •  404 • Украина
Думали, что грянет в 2014 году, а грянуло 24 февраля. Сегодня второй день военной спецоперации России, а Зеленский все говорит. Все восемь лет так называемые власти Украины говорили.


Они воевали с Россией все восемь лет, выражали уверенность в западных партнерах, кичились встречами с американскими президентами. В сухом остатке они остались одни и без двух минут разгромленные.

Еще два дня назад Зеленский говорил, что с Украиной ее друзья. В последнем обращении он заявил обратное. Мол, партнеры Незалежную поддерживают, но издалека, потому что боятся.

Давайте прямо – единственным другом Украины всегда была Россия. Ну и Белоруссия, чего уж там. Западный мир никогда, НИКОГДА не поймет славянского менталитета, особенностей наших стран.

Ну а им, в свою очередь, не надо пытаться впечатлить Запад. Никогда ни Украина, ни Белоруссия, ни Казахстан, ни другие страны СНГ (и бывшие страны СНГ) не будут восприняты Западом как сильнее и самодостаточные государства. Несмотря на все пафосные заявления.


Удивительно, что этого не понимали ни Порошенко, ни Зеленский. Хотя, может, и понимали, но зарились на власть и валюту. Глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич говорил то же самое. Он предупреждал Украину, что ее поматросят и бросят.

«Мы сразу предупреждали и Порошенко, и Зеленского: кроме России, у вас нет друзей, никто не будет за вас заступаться, вас выжмут как лимон и бросят», — заявил он.

Клинцевич также вспомнил, что во многом Зеленскому удалось победить благодаря обещаниям выстроить отношения с Россией. Его выбрали, а он предал свой народ.


«Зеленский победил на выборах благодаря заявлениям, что будет выстраивать отношения с Россией. Сразу после выборов он лег под соответствующий департамент Соединенных Шатов Америки», — отметил политик.

Увы, Украина стала плацдармом для осуществления иностранных планов против России. Кому это понравится. А если бы мы подружились с Мексикой – американские власти сидели бы, сложа руки?

«С учетом того, что произошло на юго-востоке, он является военным преступником. Придется отвечать», — подытожил Клинцевич.

В свое время Зеленский даже съездил на Донбасс, поговорил с нациками о прекращении огня, но они его послали. Позорный тогда был для него момент. На этом его попытки прекратить военные действия иссякли.
И что делает Зеленский теперь? Как и всегда, говорит. Точнее сказать, заговаривает зубы.


«Киев использует просто для оттягивания времени, мобилизации сил и попыток соблазнить иностранных стратегических партнеров на какую-то дополнительную помощь», — считает советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Украинских политиканов он назвал недоговороспособными. Хорошая характеристика, и за восемь лет они ее заслужили.

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