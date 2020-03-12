Зеленский: между молотом Трампа и наковальней Путина • 87 • Аналитика

Происходящие в последнее время события на Украине, связанные с перестановками в высших структурах власти, вполне укладываются в логику действий полностью управляемого извне государства, не имеющего возможности самостоятельно выбирать путь своего развития. Ставший случайно президентом Зеленский, далекий от политики и не имеющий своей команды управленцев, был обречен на формирование властных структур чужими руками.



Власть на Украине была сформирована американскими демократами

Так и произошло. Команду Зеленскому сформировали кураторы из США, как-то поучаствовал и Коломойский, поставив во главе офиса президента своего человека. Команда Трампа была занята внутренними вопросами и в дела Украины в основном не вмешивалась. Формированием властных структур при новом президенте занимались непримиримые противники Трампа, демократы и его враг на экономическом поприще Сорос, контролирующий МВФ. Общими усилиями они расставили на ключевые посты своих ставленников. Государство оказалось в полном подчинении «соросят», работающих не на Украину, а в интересах демократов и Сороса. Одной из главных их задач являлось подготовка введения рынка земли и продажа оставшихся активов Украины в руки стоящих за Соросом международных корпораций.







Ожесточившееся в США с 2016 года противостояние элит, представленных финансовым капиталом и Соросом, с промышленным капиталом, приведшим к власти Трампа, спровоцировало конфликт в американском правящем классе, который за эти годы все более расширяется. В этот конфликт неожиданно оказалась втянута и Украина, по причине наличия у нее компромата на главного соперника Трампа от демократов Байдена.



Коррупционная деятельность Байдена на Украине

В бытность Байдена вице-президентом он засветился на Украине в ряде крупных коррупционных скандалах. Байден и ряд крупных функционеров Демпартии и администрации Обамы через украинскую фирму «Бурисма», куда Байден пристроил своего сына, отмывали и присваивали выделяемые из американского бюджета Украине деньги, не платя при этом никаких налогов, что по американским законам является очень серьезным преступлением. На Украине имеется достаточно документальных доказательств коррупционной деятельности демократов, и Байден, стремясь скрыть эти преступления, оказывал давление на Порошенко с целью прекратить расследование по этим делам, он даже добился увольнения экс-прокурора Шокина, возбудившего дело против «Бурисмы».



На все просьбы представителей Трампа к Зеленскому завершить расследование дела «Бурисмы» тот уходил от конкретного ответа и никаких действий не предпринимал, заняв нейтральную позицию по отношению к Трампу и демократам. К тому же ставленники демократов и Сороса в правительстве Украины под руководством Гончарука, генпрокурора Рябошапки и главы антикоррупционного бюро Сытника делали все возможное для торможения этого дела.



Предложение Трампа, от которого Зеленский не мог отказаться

Нашумевшая отставка правительства и генпрокурора Украины произошла не только из-за их полной некомпетентности и непопулярности в украинском обществе, были и куда более весомые причины, связанные с событиями в США, на которые Зеленский не мог не отреагировать.



Попытка демократов объявить импичмент Трампу за как будто бы давление на руководство Украины в январе этого года провалилась. Трамп имеет реальные шансы стать победителем на второй президентский срок, к тому же наиболее реальным оппонентом Трампу стал Байден, лидирующий на праймериз в Демократической партии. В этой связи компромат на Байдена как никогда необходим Трампу.



Следует также отметить, что Трамп сделал намек Зеленскому весьма оригинальным способом. Под руководством личного адвоката Трампа Джулиани в январе этого года был подготовлен документальный фильм и запущен на американском телевидении, в котором в деталях раскрыта коррупционная деятельность демократов и Сороса на Украине. Тем не менее, Зеленский не понял намека и продолжал занимать нейтральную позицию.



Зная злопамятность Трампа, можно было не сомневаться в будущей его расправе над украинскими «туземными» руководителями и их президентом, не поддержавшим его в такой ситуации. Зеленскому, видно, все это объяснили, он сделал соответствующие выводы и решил пойти навстречу Трампу и обеспечить его убийственным компроматом против демократов. Зеленский решил стать марионеткой в руках более сильного кукловода и беспрекословно выполнять его волю.



Под предлогом развала экономики государства и отсутствия результатов по борьбе с коррупцией некомпетентное правительство «соросят» и генпрокурор были со скандалом отправлены в отставку. Начата процедура отставки главы антикоррупционного бюро.



То есть Зеленский, подтверждая свою вассальную зависимость от Трампа, начал подготовку для доведения дела «Бурисмы» до логического завершения и зачищает свое окружение от ставленников и пособников врагов своего сюзерена.



Придержал Зеленский и принятие закона о рынке земли, который лоббировал Сорос в интересах стоящих за его спиной международных корпораций и принятие которого было обусловлено выдачей Украине очередного 5,5-миллиардного транша МВФ, который теперь заморозился на неопределенное время.



Проблемы Зеленского на американском и внутреннем фронте

Убирающему «соросят» Зеленскому не из кого подбирать людей на освободившиеся должности, у него нет скамейки запасных. Ему приходится опираться только на старые олигархические кадры, которые также не блещут навыками в государственном управлении. На место премьера он рассматривал возможность поставить людей из старой обоймы – Тигипко или Хорошковского, но, по всей видимости, не решился ставить рядом с собой сильных личностей, и премьером стал серый и ничем не примечательный воспитанник галицкой номенклатурной школы Шмыгаль. Его почему-то стали считать ставленником Ахметова только потому, что он непродолжительное время работал в одной из структур Ахметова, расположенной в Галиции, и, по собственному признанию, Ахметова он видел только по телевизору.







Коломойский и Ахметов с разрешения трампистов постараются получить максимум выгоды для себя от лакомых кусков украинской экономики, которые «соросята» планировали отдать демократам. Любое правительство на Украине ничего уже изменить не может, стратегия развития страны и приоритетные направления внутренней и внешней политики давно уже определены американскими кураторами с участием украинской олигархии, и они не собираются менять ее на другой курс, противоречащий их интересам.



В результате удаления «соросят» из власти у Зеленского серьезно осложнились отношения с подконтрольным Соросу МВФ, который уже высказал сомнение, что Украина в ближайшем будущем сможет получить так необходимый ей очередной транш МВФ, от которого принципиально зависит экономика Украины.



Придется Зеленскому решать и проблему с облигациями ОГВЗ, пирамиду которых организовали пристроенные Соросом в нацбанк и правительство Украины его люди, наживающиеся на ограблении страны под баснословные проценты по этим бумагам. Ведущие международные финансовые институты уже выступили с рекомендациями иностранным инвесторам пока воздержаться от вложений в украинские ОВГЗ как недостаточно надежные на финансовом рынке. В любом случае, обвал этой пирамиды грозит катастрофической девальвацией гривны и развалом финансово-экономической системы страны. То есть со стороны США и международных финансовых организаций Зеленского ожидает много неожиданных действий с непредсказуемыми результатами. В борьбе за душу Израиля Объединённый арабский список - лучшая надежда страны



Тупик взаимоотношений с Россией

С другой стороны, отношения Зеленского с российским руководством, считающим Украину зоной своих интересов, также складываются не лучшим образом. Политика Зеленского по отношению к России, как и при Порошенко, остается русофобской, он продолжает делать жесткие заявления в адрес России и обвиняет ее в агрессии.



Фактически проигнорировав решения парижского саммита, он продолжает настаивать на пересмотре Минских соглашений и пытается обвинить Москву в их срыве, поскольку она не желает устанавливать мир на Донбассе на украинских условиях. Последнее его экстравагантное заявление, что он дает Путину год для выполнения его условий, может вызвать только улыбку, он просто не представляет, кто такой Путин и кто по сравнению с ним он, Зеленский, чтобы ставить Москве какие-то условия. Позиция Путина по отношению к Зеленскому становится все более жесткой. Он уже вряд ли видит в его лице сторону переговоров, с которой можно договариваться.



Зеленский оказался под давлением США и России, при этом давление со стороны США разновекторно и требует от него диаметрально противоположных решений. Две мировые державы отстаивают свои интересы на территории Украины. Интересы последней их абсолютно не трогают. Коломойский и Ахметов как бы подставляют плечо президенту, преследуя свои меркантильные цели и в любой момент будут готовы сдать его более сильному конкуренту.



При этом не следует забывать, что Коломойский — крупный и расчетливый игрок и хорошо просчитывает свои ходы. Он пытается шантажировать Запад дефолтом Украины, если МВФ не выделит кредиты. Этот шантаж может иметь как успех, так и крах Коломойского и его окружения с потерей ими всех своих активов за рубежом, если он заиграется с американцами.



Следует также иметь в виду, что в связи с приближающимся мировым кризисом и неизбежным разделом сфер влияния в мире между тремя центрами силы – США, Россией и Китаем, украинская карта может быть разыграна и наверняка в пользу России. Какой из мировых центров силы победит на Украине, пока еще непонятно, в любом случае, самостоятельного места Украине там не отведено. Происходящие в последнее время события на Украине, связанные с перестановками в высших структурах власти, вполне укладываются в логику действий полностью управляемого извне государства, не имеющего возможности самостоятельно выбирать путь своего развития. Ставший случайно президентом Зеленский, далекий от политики и не имеющий своей команды управленцев, был обречен на формирование властных структур чужими руками.Так и произошло. Команду Зеленскому сформировали кураторы из США, как-то поучаствовал и Коломойский, поставив во главе офиса президента своего человека. Команда Трампа была занята внутренними вопросами и в дела Украины в основном не вмешивалась. Формированием властных структур при новом президенте занимались непримиримые противники Трампа, демократы и его враг на экономическом поприще Сорос, контролирующий МВФ. Общими усилиями они расставили на ключевые посты своих ставленников. Государство оказалось в полном подчинении «соросят», работающих не на Украину, а в интересах демократов и Сороса. Одной из главных их задач являлось подготовка введения рынка земли и продажа оставшихся активов Украины в руки стоящих за Соросом международных корпораций.Ожесточившееся в США с 2016 года противостояние элит, представленных финансовым капиталом и Соросом, с промышленным капиталом, приведшим к власти Трампа, спровоцировало конфликт в американском правящем классе, который за эти годы все более расширяется. В этот конфликт неожиданно оказалась втянута и Украина, по причине наличия у нее компромата на главного соперника Трампа от демократов Байдена.В бытность Байдена вице-президентом он засветился на Украине в ряде крупных коррупционных скандалах. Байден и ряд крупных функционеров Демпартии и администрации Обамы через украинскую фирму «Бурисма», куда Байден пристроил своего сына, отмывали и присваивали выделяемые из американского бюджета Украине деньги, не платя при этом никаких налогов, что по американским законам является очень серьезным преступлением. На Украине имеется достаточно документальных доказательств коррупционной деятельности демократов, и Байден, стремясь скрыть эти преступления, оказывал давление на Порошенко с целью прекратить расследование по этим делам, он даже добился увольнения экс-прокурора Шокина, возбудившего дело против «Бурисмы».На все просьбы представителей Трампа к Зеленскому завершить расследование дела «Бурисмы» тот уходил от конкретного ответа и никаких действий не предпринимал, заняв нейтральную позицию по отношению к Трампу и демократам. К тому же ставленники демократов и Сороса в правительстве Украины под руководством Гончарука, генпрокурора Рябошапки и главы антикоррупционного бюро Сытника делали все возможное для торможения этого дела.Нашумевшая отставка правительства и генпрокурора Украины произошла не только из-за их полной некомпетентности и непопулярности в украинском обществе, были и куда более весомые причины, связанные с событиями в США, на которые Зеленский не мог не отреагировать.Попытка демократов объявить импичмент Трампу за как будто бы давление на руководство Украины в январе этого года провалилась. Трамп имеет реальные шансы стать победителем на второй президентский срок, к тому же наиболее реальным оппонентом Трампу стал Байден, лидирующий на праймериз в Демократической партии. В этой связи компромат на Байдена как никогда необходим Трампу.Следует также отметить, что Трамп сделал намек Зеленскому весьма оригинальным способом. Под руководством личного адвоката Трампа Джулиани в январе этого года был подготовлен документальный фильм и запущен на американском телевидении, в котором в деталях раскрыта коррупционная деятельность демократов и Сороса на Украине. Тем не менее, Зеленский не понял намека и продолжал занимать нейтральную позицию.Зная злопамятность Трампа, можно было не сомневаться в будущей его расправе над украинскими «туземными» руководителями и их президентом, не поддержавшим его в такой ситуации. Зеленскому, видно, все это объяснили, он сделал соответствующие выводы и решил пойти навстречу Трампу и обеспечить его убийственным компроматом против демократов. Зеленский решил стать марионеткой в руках более сильного кукловода и беспрекословно выполнять его волю.Под предлогом развала экономики государства и отсутствия результатов по борьбе с коррупцией некомпетентное правительство «соросят» и генпрокурор были со скандалом отправлены в отставку. Начата процедура отставки главы антикоррупционного бюро.То есть Зеленский, подтверждая свою вассальную зависимость от Трампа, начал подготовку для доведения дела «Бурисмы» до логического завершения и зачищает свое окружение от ставленников и пособников врагов своего сюзерена.Придержал Зеленский и принятие закона о рынке земли, который лоббировал Сорос в интересах стоящих за его спиной международных корпораций и принятие которого было обусловлено выдачей Украине очередного 5,5-миллиардного транша МВФ, который теперь заморозился на неопределенное время.Убирающему «соросят» Зеленскому не из кого подбирать людей на освободившиеся должности, у него нет скамейки запасных. Ему приходится опираться только на старые олигархические кадры, которые также не блещут навыками в государственном управлении. На место премьера он рассматривал возможность поставить людей из старой обоймы – Тигипко или Хорошковского, но, по всей видимости, не решился ставить рядом с собой сильных личностей, и премьером стал серый и ничем не примечательный воспитанник галицкой номенклатурной школы Шмыгаль. Его почему-то стали считать ставленником Ахметова только потому, что он непродолжительное время работал в одной из структур Ахметова, расположенной в Галиции, и, по собственному признанию, Ахметова он видел только по телевизору.Коломойский и Ахметов с разрешения трампистов постараются получить максимум выгоды для себя от лакомых кусков украинской экономики, которые «соросята» планировали отдать демократам. Любое правительство на Украине ничего уже изменить не может, стратегия развития страны и приоритетные направления внутренней и внешней политики давно уже определены американскими кураторами с участием украинской олигархии, и они не собираются менять ее на другой курс, противоречащий их интересам.В результате удаления «соросят» из власти у Зеленского серьезно осложнились отношения с подконтрольным Соросу МВФ, который уже высказал сомнение, что Украина в ближайшем будущем сможет получить так необходимый ей очередной транш МВФ, от которого принципиально зависит экономика Украины.Придется Зеленскому решать и проблему с облигациями ОГВЗ, пирамиду которых организовали пристроенные Соросом в нацбанк и правительство Украины его люди, наживающиеся на ограблении страны под баснословные проценты по этим бумагам. Ведущие международные финансовые институты уже выступили с рекомендациями иностранным инвесторам пока воздержаться от вложений в украинские ОВГЗ как недостаточно надежные на финансовом рынке. В любом случае, обвал этой пирамиды грозит катастрофической девальвацией гривны и развалом финансово-экономической системы страны. То есть со стороны США и международных финансовых организаций Зеленского ожидает много неожиданных действий с непредсказуемыми результатами.С другой стороны, отношения Зеленского с российским руководством, считающим Украину зоной своих интересов, также складываются не лучшим образом. Политика Зеленского по отношению к России, как и при Порошенко, остается русофобской, он продолжает делать жесткие заявления в адрес России и обвиняет ее в агрессии.Фактически проигнорировав решения парижского саммита, он продолжает настаивать на пересмотре Минских соглашений и пытается обвинить Москву в их срыве, поскольку она не желает устанавливать мир на Донбассе на украинских условиях. Последнее его экстравагантное заявление, что он дает Путину год для выполнения его условий, может вызвать только улыбку, он просто не представляет, кто такой Путин и кто по сравнению с ним он, Зеленский, чтобы ставить Москве какие-то условия. Позиция Путина по отношению к Зеленскому становится все более жесткой. Он уже вряд ли видит в его лице сторону переговоров, с которой можно договариваться.Зеленский оказался под давлением США и России, при этом давление со стороны США разновекторно и требует от него диаметрально противоположных решений. Две мировые державы отстаивают свои интересы на территории Украины. Интересы последней их абсолютно не трогают. Коломойский и Ахметов как бы подставляют плечо президенту, преследуя свои меркантильные цели и в любой момент будут готовы сдать его более сильному конкуренту.При этом не следует забывать, что Коломойский — крупный и расчетливый игрок и хорошо просчитывает свои ходы. Он пытается шантажировать Запад дефолтом Украины, если МВФ не выделит кредиты. Этот шантаж может иметь как успех, так и крах Коломойского и его окружения с потерей ими всех своих активов за рубежом, если он заиграется с американцами.Следует также иметь в виду, что в связи с приближающимся мировым кризисом и неизбежным разделом сфер влияния в мире между тремя центрами силы – США, Россией и Китаем, украинская карта может быть разыграна и наверняка в пользу России. Какой из мировых центров силы победит на Украине, пока еще непонятно, в любом случае, самостоятельного места Украине там не отведено. Юрий Апухтин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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