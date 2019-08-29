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Зеленский, Меркель и Макрон хотят переписать Минские соглашения

29 августа 2019, 19:24  •  282 • В России

Желание Владимира Зеленского и патронирующих президента Украины западных лидеров во что бы то ни стало как можно скорее собрать новую встречу в нормандском формате настолько велико, что ни дня не проходит без новостей на эту тему. В четверг 29 августа канцлер Германии Ангела Меркель позвонила в Кремль, чтобы обсудить с Владимиром Путиным перспективы этого саммита.

Россия уже много раз на вопросы о новой встрече отвечала, что неплохо бы сначала выполнить решения предыдущих или хотя бы начать это делать. Путину пришлось повторить это и еще раз.

"Подробно рассмотрены перспективы разрешения внутриукраинского конфликта, - говорится в сообщении Кремля. - Акцентирована безальтернативность минского «Комплекса мер» как основы урегулирования. Выражен взаимный настрой на продолжение совместной работы в рамках «нормандского формата», в том числе по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины".

Путин еще раз заявил, что никому не нужна встреча ради встречи, а значит, требуется серьезная предварительная работа. "Президент России отметил важность серьёзной подготовительной работы в контексте возможного проведения очередного саммита «нормандской четвёрки», с тем чтобы выйти на конкретные позитивные результаты. В этом контексте подчёркнута необходимость выполнения Киевом договорённостей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в этом формате в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах".

Киев, не сделав за пять лет ничего, чтобы исполнить политические и экономические пункты Минских соглашений, очень хочет просто переписать их под себя. И именно для этого требует собрать в срочном порядке новый саммит. Для этого Макрон и Меркель убеждают Путина экстренно встретиться в "нормандском формате".

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