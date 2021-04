Зеленский маскирует провал вакцинации возобновлением войны на Донбассе • 226 • Украина

Президент Зеленский стремительно теряет поддержку своих избирателей. Наряду с возросшими (и продолжающими расти) тарифами на коммунальные услуги, украинской власти предстоит ещё одна репутационная потеря — провал кампании вакцинации населения от коронавируса.



Китайский поставщик вакцины решил ответить Украине, наложившей санкции на инвесторов «Мотор Сич», и задержать поставки препарата. Единственной возможностью Зеленского удержаться во власти является война. В Донбассе, разумеется.



2 февраля МИД Украины получил дипломатическую ноту от китайских товарищей. Содержание документа украинской стороной не разглашалось, однако стало известно, что Китай выразил решительный протест против наложения Украиной санкций на инвесторов «Мотор Сич». Президент Зеленский по решению Совета нацбезопасности и обороны 29 января ввёл санкции в отношении гражданина Китая Ван Цзина и связанных с ним Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (обе — Пекин); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг), пытающиеся в последние годы реализовать на Украине права акционеров ПАО «Мотор Сич», которые включены в санкционный список Украины. Введённые на три года санкции предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полётов и перевозок по территории Украины. Среди других ограничений — предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, полный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых они являются, запрет на покупки предприятий на Украине. В перечне санкций также запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, в которых подсанкционные лица владеют 10% и более, и аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.



Санкции были введены по просьбе американских друзей Украины, давно и серьёзно озабоченных приходом Китая в подведомственную им страну, особенно — в высокотехнологичные предприятия, коим и является «Мотор Сич». И если при президенте Трампе этим были очень недовольны, но всё же предпринимать явно враждебных действий не заставляли, то сменивший Трампа Байден с порога «взял быка за рога» — послушная украинская власть немедленно выполнила приказ хозяина Белого дома.



Но всё оказалось гораздо сложнее. В конце декабря Украина подписала договор с Китаем о поставках его вакцины. Да, не слишком эффективной, но тут уж чем богаты — западные партнёры к тому времени не гарантировали и этого. Контракт на закупку 1 913 316 доз инактивированной вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech был подписан 30 декабря 2020 года, и первая партия (700 тысяч доз) должна была поступить к марту. Теперь поставка даже этой вакцины оказалась под вопросом — и всё из-за колониальной политики Зеленского.



3 февраля, аккурат на следующий день после дипломатической ноты Китая в адрес Украины, импортёр, партнёр разработчика вакцины Sinovac Biotech, просил украинские власти разрешить отложить первые поставки своих вакцин против COVID-19 до апреля. Импортёр — украинская компания Lekhim («Лекхим») — сослалась на задержки с получением экспортной лицензии от правительства Китая и позднее принятие украинским парламентом специального закона о регистрации вакцины. «Последствиями этих событий стали задержка согласования графика поставок между ОАО „Лекхим? и Sinovac Biotech и перенос сроков доставки вакцины на Украину», — говорится в письме, которое цитирует агентство «Рейтер».



Кроме того, «Лекхим» пишет о том, что хотела бы изменить способ измерения установленного коэффициента эффективности вакцины, равного 70%, но не связала это со своим запросом на отсрочку.



Напомним, требованием Украины к закупкам импортной вакцины, являлась её эффективность — не менее 70%. Китайский же препарат, по заключению бразильского института Бутантан, обладает эффективностью на уровне 50,38%. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, впрочем, такими показателями не был смущён по причинам коррупционного толка — на каждой дозе он готовился заработать порядка 4 долларов прибыли. Реальная стоимость вакцины 13—14 долларов, Степанов же договорился о закупке препарата по 17,85 долларов. НАБУ уже заинтересовалось «заработком» Степанова, однако, похоже, это уже не главное. Поставки китайской вакцины переносятся, минимум, на апрель, возможно, и на май.



Зеленский старается решить вопрос через Польшу, которая готова отдать излишки «своей» вакцины AstraZeneca, не во имя тёплых чувств к Украине, а куда как по более прозаичной причине — из-за большого количества побочных явлений и смертности в стране не разрешают колоть этот препарат старикам. Но излишки деть куда-то надо? Так почему бы не отправить их на бедную и на всё согласную Украину, президент которой, отчаянно спасая свой рейтинг, готов брать всё, что угодно. К слову, и AstraZeneca, и ещё одна вакцина, которую готовы колоть украинцам, американская Novavax, производятся по лицензионным соглашениям на мощностях индийского предприятия Serum Institute. Вакцины не зарегистрированы на территории Украины, не проходили никакой проверки тамошними службами, а значит, население будет выступать тем самым «подопытным кроликом», о котором пафосно заявлял Зеленский, комментируя отказ страны от российской, признанной всем миром, вакцины «Спутник V».



Кампания по вакцинации провалена, это признают и в Европе, и на самой Украине. Рейтинг Зеленского стремительно катится вниз. А тут ещё и тарифы подоспели — нет, не те, что уже повышены, те, которые повысить только предстоит. МВФ требует от Украины подписать дополнительный протокол, в котором указаны обязательства власти перед Фондом, которые подлежат выполнению ради получения следующего транша. Кроме судебной и пенсионной реформы, правительству предписано согласовать с МВФ план поднятия тарифов на газ и электроэнергию для населения (что? да!). Стоимость газа для населения в 2021 году вырастет на 20%, в 2022 году — на 10%. В 2023—2024 годах прогнозируется рост тарифов на 5% ежегодно. Таким образом, совокупный рост цены на газ составит 40% от существующих сегодня тарифов. Вслед за ростом тарифов на газ автоматически повысятся тарифы на централизованное отопление и горячую воду. В 2021 году рост составит 16—18%, в 2022-м — 6—9%, а в 2023—2024 годах — от 3 до 5%. Больше всего вырастут цены на электроэнергию в 2021 году на 43%, в 2022 — 19%, а 2023—2024 — 15%. Цифры неокончательные, каждый год они должны уточняться, исходя из уровня инфляции, и, безусловно, вряд ли они изменятся в сторону снижения, а вот в сторону увеличения — вполне.



Единственным выходом для спасения «утопающего» Зеленского становится война — в Донбассе. Такой сценарий выгоден не только лично ему, но и новым руководителям метрополии — команде президента Байдена. Правда, Джо Байдену глубоко безразличен рейтинг Зеленского (в любом случае, рано или поздно его будут менять на более подконтрольного Штатам человека), новый президент США готов использовать войну в Донбассе как способ давления на Россию. Если Россия вступится за своих, стране и отдельным её представителям гарантированы новые санкции, и совершенно неважно, будет ли это открытое участие в боевых действиях или так называемый «северный ветер». Если не вступится и позволит уничтожать Донбасс, где теперь несколько сотен тысяч человек являются обладателями российских паспортов, рейтинги действующей российской власти покатятся вниз, и на этот раз протестовать выйдут не сторонники оппозиционера Навального, а те, кого принято называть патриотами.



Возможен и третий вариант — начало серьёзного военного обострения и даже наступления украинцев в Донбассе, и параллельное усиление протестной активности «навальнят» внутри России. В таком случае, ресурса, чтобы отражать все атаки сразу, может и не хватить — и это тоже на руку Штатам. Любой исход боевых действий в Донбассе будет использован США в своих целях. Цель России, в таком случае, не допустить обострения в принципе, купировать на старте все украинские поползновения. Либо иной вариант — ввязываться в войну и идти, как минимум, до Днепра. Решится ли российская власть на это?



Войны никто не хотел. Война была неизбежна?

Президент Зеленский стремительно теряет поддержку своих избирателей. Наряду с возросшими (и продолжающими расти) тарифами на коммунальные услуги, украинской власти предстоит ещё одна репутационная потеря — провал кампании вакцинации населения от коронавируса.Китайский поставщик вакцины решил ответить Украине, наложившей санкции на инвесторов «Мотор Сич», и задержать поставки препарата. Единственной возможностью Зеленского удержаться во власти является война. В Донбассе, разумеется.2 февраля МИД Украины получил дипломатическую ноту от китайских товарищей. Содержание документа украинской стороной не разглашалось, однако стало известно, что Китай выразил решительный протест против наложения Украиной санкций на инвесторов «Мотор Сич». Президент Зеленский по решению Совета нацбезопасности и обороны 29 января ввёл санкции в отношении гражданина Китая Ван Цзина и связанных с ним Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (обе — Пекин); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг), пытающиеся в последние годы реализовать на Украине права акционеров ПАО «Мотор Сич», которые включены в санкционный список Украины. Введённые на три года санкции предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полётов и перевозок по территории Украины. Среди других ограничений — предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, полный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых они являются, запрет на покупки предприятий на Украине. В перечне санкций также запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, в которых подсанкционные лица владеют 10% и более, и аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.Санкции были введены по просьбе американских друзей Украины, давно и серьёзно озабоченных приходом Китая в подведомственную им страну, особенно — в высокотехнологичные предприятия, коим и является «Мотор Сич». И если при президенте Трампе этим были очень недовольны, но всё же предпринимать явно враждебных действий не заставляли, то сменивший Трампа Байден с порога «взял быка за рога» — послушная украинская власть немедленно выполнила приказ хозяина Белого дома.Но всё оказалось гораздо сложнее. В конце декабря Украина подписала договор с Китаем о поставках его вакцины. Да, не слишком эффективной, но тут уж чем богаты — западные партнёры к тому времени не гарантировали и этого. Контракт на закупку 1 913 316 доз инактивированной вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech был подписан 30 декабря 2020 года, и первая партия (700 тысяч доз) должна была поступить к марту. Теперь поставка даже этой вакцины оказалась под вопросом — и всё из-за колониальной политики Зеленского.3 февраля, аккурат на следующий день после дипломатической ноты Китая в адрес Украины, импортёр, партнёр разработчика вакцины Sinovac Biotech, просил украинские власти разрешить отложить первые поставки своих вакцин против COVID-19 до апреля. Импортёр — украинская компания Lekhim («Лекхим») — сослалась на задержки с получением экспортной лицензии от правительства Китая и позднее принятие украинским парламентом специального закона о регистрации вакцины. «Последствиями этих событий стали задержка согласования графика поставок между ОАО „Лекхим? и Sinovac Biotech и перенос сроков доставки вакцины на Украину», — говорится в письме, которое цитирует агентство «Рейтер».Кроме того, «Лекхим» пишет о том, что хотела бы изменить способ измерения установленного коэффициента эффективности вакцины, равного 70%, но не связала это со своим запросом на отсрочку.Напомним, требованием Украины к закупкам импортной вакцины, являлась её эффективность — не менее 70%. Китайский же препарат, по заключению бразильского института Бутантан, обладает эффективностью на уровне 50,38%. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, впрочем, такими показателями не был смущён по причинам коррупционного толка — на каждой дозе он готовился заработать порядка 4 долларов прибыли. Реальная стоимость вакцины 13—14 долларов, Степанов же договорился о закупке препарата по 17,85 долларов. НАБУ уже заинтересовалось «заработком» Степанова, однако, похоже, это уже не главное. Поставки китайской вакцины переносятся, минимум, на апрель, возможно, и на май.Зеленский старается решить вопрос через Польшу, которая готова отдать излишки «своей» вакцины AstraZeneca, не во имя тёплых чувств к Украине, а куда как по более прозаичной причине — из-за большого количества побочных явлений и смертности в стране не разрешают колоть этот препарат старикам. Но излишки деть куда-то надо? Так почему бы не отправить их на бедную и на всё согласную Украину, президент которой, отчаянно спасая свой рейтинг, готов брать всё, что угодно. К слову, и AstraZeneca, и ещё одна вакцина, которую готовы колоть украинцам, американская Novavax, производятся по лицензионным соглашениям на мощностях индийского предприятия Serum Institute. Вакцины не зарегистрированы на территории Украины, не проходили никакой проверки тамошними службами, а значит, население будет выступать тем самым «подопытным кроликом», о котором пафосно заявлял Зеленский, комментируя отказ страны от российской, признанной всем миром, вакцины «Спутник V».Кампания по вакцинации провалена, это признают и в Европе, и на самой Украине. Рейтинг Зеленского стремительно катится вниз. А тут ещё и тарифы подоспели — нет, не те, что уже повышены, те, которые повысить только предстоит. МВФ требует от Украины подписать дополнительный протокол, в котором указаны обязательства власти перед Фондом, которые подлежат выполнению ради получения следующего транша. Кроме судебной и пенсионной реформы, правительству предписано согласовать с МВФ план поднятия тарифов на газ и электроэнергию для населения (что? да!). Стоимость газа для населения в 2021 году вырастет на 20%, в 2022 году — на 10%. В 2023—2024 годах прогнозируется рост тарифов на 5% ежегодно. Таким образом, совокупный рост цены на газ составит 40% от существующих сегодня тарифов. Вслед за ростом тарифов на газ автоматически повысятся тарифы на централизованное отопление и горячую воду. В 2021 году рост составит 16—18%, в 2022-м — 6—9%, а в 2023—2024 годах — от 3 до 5%. Больше всего вырастут цены на электроэнергию в 2021 году на 43%, в 2022 — 19%, а 2023—2024 — 15%. Цифры неокончательные, каждый год они должны уточняться, исходя из уровня инфляции, и, безусловно, вряд ли они изменятся в сторону снижения, а вот в сторону увеличения — вполне.Единственным выходом для спасения «утопающего» Зеленского становится война — в Донбассе. Такой сценарий выгоден не только лично ему, но и новым руководителям метрополии — команде президента Байдена. Правда, Джо Байдену глубоко безразличен рейтинг Зеленского (в любом случае, рано или поздно его будут менять на более подконтрольного Штатам человека), новый президент США готов использовать войну в Донбассе как способ давления на Россию. Если Россия вступится за своих, стране и отдельным её представителям гарантированы новые санкции, и совершенно неважно, будет ли это открытое участие в боевых действиях или так называемый «северный ветер». Если не вступится и позволит уничтожать Донбасс, где теперь несколько сотен тысяч человек являются обладателями российских паспортов, рейтинги действующей российской власти покатятся вниз, и на этот раз протестовать выйдут не сторонники оппозиционера Навального, а те, кого принято называть патриотами.Возможен и третий вариант — начало серьёзного военного обострения и даже наступления украинцев в Донбассе, и параллельное усиление протестной активности «навальнят» внутри России. В таком случае, ресурса, чтобы отражать все атаки сразу, может и не хватить — и это тоже на руку Штатам. Любой исход боевых действий в Донбассе будет использован США в своих целях. Цель России, в таком случае, не допустить обострения в принципе, купировать на старте все украинские поползновения. Либо иной вариант — ввязываться в войну и идти, как минимум, до Днепра. Решится ли российская власть на это?Войны никто не хотел. Война была неизбежна? Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





226 Источник Похожие новости Россия сокращает транзит газа через Украину, в Киеве начинают паниковать Хозяин дал добро на бойню Украина покидает ТКГ: Кравчук озвучил ультиматум Сергей Марков: Два уровня разговора Байдена и Зеленского Кравчук рассказал, как заставить Россию «уйти прочь с украинской земли» Россия отправит Молдавии помощь – 180 тысяч доз «Спутник V» Новости партнеров