Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кирдык, о котором предупреждал Путин, близко. США готовят оккупацию?
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломат...
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Кон...
Британцы примерили русский Парад Победы: "Все сутулые, каждые несколько мет...
Главная / Политика

Зеленский лишил Украину двух регионов в День Конституции

28 июня 2020, 18:00  •  364 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: www.president.gov.ua
Лидер Незалежной решил, что в его стране 25 федеративных единиц
Украинский президент Владимир Зеленский совершил ошибку при перечислении количества регионов, поздравляя жителей страны с Днем Конституции. Глава Незалежной заявил, что в стране их 25, в то время как на Украине в соответствии с Конституцией насчитывается 27 субъектов. Видеозапись с обращением Зеленского опубликована на странице офиса президента в Facebook.
"Нам очень повезло, потому что в нашей стране таких – двадцать пять", – заявил президент Украины, обращаясь к гражданам.
Стоит отметить, что в это же время в России проходит досрочное голосование по поправкам в Конституцию. Основной день волеизъявления – 1 июля. Вслед за Россией голосование по изменениям в Основной закон решил устроить белорусский лидер Александр Лукашенко, объявивший, что Минск успеет переписать документ за два года.
"Утро.ру" писало ранее, что глава Украины раскритиковал дальнобойщиков, нарушающих правила дорожного движения, и назвал их "засранцами".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



364
Источник
Похожие новости
28 июня 2020, 02:00
Уничтожение Украины начнётся с геноцида? Депутат рады рассекретил "тайное соглашение" с МВФ
28 июня 2020, 12:00
Сначала MH17 разорвало пополам. Потом - двойной удар по пилотам: Восстановлена картина трагедии
28 июня 2020, 02:00
"Ира, у нас новая вводная от А.А.": Неизвестные "слили" план провокации от Навального и Ко
28 июня 2020, 12:00
В Белоруссии предложили провести референдум по объединению с Россией
28 июня 2020, 02:00
Михалков раскрыл простую схему зависимости русских от врагов: "И тут должно нам стать страшновато"
28 июня 2020, 00:00
Over-extension США: Пушков расшифровал предупреждение Меркель
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 июня 2020, 11:00
"По личному приказу Путина": Смерть Михаила Игнатьева использовали в политической игре
27 июня 2020, 03:00
Вместо искусства - шоу и смерти: Шнуров о ДТП Ефремова и мошенничестве Серебренникова
23 июня 2020, 03:00
Пушков оценил нежелание Зеленского ехать на парад Победы в Москву
23 июня 2020, 14:00
"Мы ржали, просто ржали": Экс-министр Украины не сдержался, увидев "стену" с Россией
25 июня 2020, 00:00
Тактика Путина: Как у Навального забрали "моральную гирьку"
28 июня 2020, 03:32
Конец российского посольства
25 июня 2020, 02:55
Тульский «Марс»: что известно о новейшей российской разведывательной машине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.