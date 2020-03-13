Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Лидер Незалежной полностью превратился в Порошенко

Закон "О полном общем среднем образовании", который ликвидирует на Украине русскоязычные школы с сентября 2020 г., подписан президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Министерства образования и науки.

"Спасибо президенту за поддержку закона – отныне мы имеем возможность воплощать в школьном образовании запланированные изменения. Этот закон призван развивать новую украинскую школу и предоставлять новые возможности для наших учеников и их родителей, учителей, образовательных управленцев", – заявила замглавы МОН Любомира Мандзий.

Таким образом, русскоязычный лидер нации пан Зеленский семимильными шагами пошел по стопам экс-президента Петра Порошенко, который активно и упорно уничтожал право сотен тысяч русских детей на Украине учиться на родном для них языке.

В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" сообщили, что будут бороться за права русскоязычных детей и представителей всех национальных общин Незалежной в Конституционном суде.

"Мы уверены, что этот нарушающий права человека и оскорбляющий человеческое достоинство закон постигнет та же участь, что и другой законодательный шлак, наштампованный нынешней властью", – говорится в заявлении ОПЗЖ.

Напомним, Верховная рада 16 января 2020 г., в нарушение Конституции страны, одобрила закон о среднем образовании. Теперь школьники из русскоязычных семей с 5 класса обязаны изучать на мове не менее 80% предметов. Программы обучения на русском вообще отменяются.