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Зеленский ликвидировал прапорщиков
29 ноября 2019, 17:39 • 76 • В России
Поистине революционные изменения в украинскую армию внес Верховный главнокомандующий ВСУ. Владимир Зеленский одним росчерком пера ликвидировал в войсках институт прапорщиков и старшин. И ввел новые звания, которые соответствуют натовскому стандарту.
Вместо одного рядового появились рекрут, солдат и старший солдат. А в сержантах теперь и вовсе можно заблудиться. Помимо обычных трех градаций от младшего к старшему вводятся должности первого сержанта, штаб-сержанта, мастер-сержанта, старшего мастер-сержанта и главного мастер-сержанта - куда же без него.
На флоте вместо мичманов, появятся штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.
«Новый облик», по мнению разработчиков закона, «создаст дополнительные мотивационные факторы для прохождения гражданами Украины военной службы по контракту». Хотя, логичнее было бы предположить, что эти факторы создаст увеличение денежного довольствия и решение квартирного вопроса. Но поменять звания куда проще.
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