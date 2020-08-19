Зеленский лично планировал дело "33 богатырей" в Минске. И проморгал предательство

Украинские журналисты провели собственное расследование и пришли к выводу, что спецоперация, которую мы сейчас называем "дело 33 богатырей", готовилась год - аж с 2019-го. Речь идёт о провокации с российскими гражданами в Минске. Напомним, в одном из белорусских санаториев были задержаны 33 гражданина России. Их обвинили в организации массовых протестов и взяли под арест. Спустя несколько недель были отпущены 32 человека, один, гражданин Белоруссии, предпочёл остаться. Интересно, что отпустили наших людей после того как выяснилось, кто планировал эту подставу. Военкор Александр Коц выпустил расследование, где говорилось о роли СБУ.

Были те, кто не поверил в расследование Коца. Теперь же и украинская сторона подтверждает информацию. Как пишет "Утро.ру", спецоперация действительно включала в себя сначала визит в Минск, а после - в Стамбул. Предполагалось, что при перелёте из Минска в Стамбул самолёт экстренно приземлится на Украине. Там все граждане России и будут задержаны. Приземлиться самолёт должен был из-за пассажира, которому якобы стало плохо - это был сотрудник СБУ. В конце концов, от этого полного варианта отказались, поскольку на совещании с президентом Белоруссии с таким предложением выступил глава офиса Зеленского - Андрей Ермак. В результате спецоперацию перенесли на 30 июля, но... 29 июля всех российских граждан задержали в Минске. Причём, как пишут "РБК", к этому моменту российские спецслужбы уже знали о спецоперации Киева.

Есть и ещё один эпизод. Начальник ГУР Василий Бурба в ходе очередного совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что имело место предательство. Он потребовал проверить всех на детекторе лжи, после чего Зеленский отправил Бурбу в отставку. Теперь журналисты требуют провести расследование в отношении самого президента.

Кстати, Александр Коц в личном телеграм-канале Kostnews поделился видео, где украинский журналист Дмитрий Гордон подтверждает, что спецоперация Киева готовилась год и сорвалась в результате предательства.