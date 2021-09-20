Зеленский летит в США обсуждать тему Крыма

Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Киев рассчитывает привлечь на свою сторону руководство ООН

Визит президента Украины в США будет очень насыщенным, он уже расписан "буквально по минутам". Об этом сообщил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба, который вместе с Владимиром Зеленским отправляется в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН 21-22 сентября.

Не прошло и месяца, как многочисленная украинская делегация во главе с лидером нации летала в США на встречу с президентом Джо Байденом, американскими конгрессменами и представителями ведомств. Сейчас повестка дня та же: Зеленский планирует получить за рубежом помощь по вопросам "противодействия российской агрессии, привлечения инвестиций в Украину, борьбы с пандемией COVID-19", сообщил Кулеба.

Вот только тему Крыма в ходе визита Зеленского в Белом доме решили не поднимать, а с трибуны ООН представитель Незалежной волен говорить, что хочет, поэтому уделит ей особое внимание:

"Крым является вопросом номер один для нашего государства и дипломатии. Будет непростой разговор с Генеральным секретарем ООН на эту тему, ведь мы хотим видеть большую вовлеченность ООН к вопросам Крыма",

– заявил глава дипведомства Незалежной. По его словам, выступление Зеленского в Нью-Йорке пройдет на фоне "успешного запуска Крымской платформы". Напомним, представители ООН на этом мероприятии в Киеве не присутствовали.

Ранее эксперты раскритиковали решение Зеленского лететь на Генассамблею ООН в Нью-Йорк. Высказывалось мнение, что украинский президент мог бы попытаться встретиться на полях международного мероприятия с российским лидером Владимиром Путиным, однако в Кремле сообщили, что президент РФ не собирается сейчас ехать в США.