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Зеленский легализовал «лохотроны» для туристов
14 августа 2020, 19:25 • 43 • Украина
Где найти инвестора, готового поставить на страну, в которой идет война, а уровень коррупции зашкаливает? Таким вопросом уже давно задается нынешний президент Незалежной, который ради того, чтобы пополнить опустевшую казну, готов даже переступить через моральные принципы.
Украина отчаянно нуждается в иностранных инвестициях: страна исчерпала внутренние ресурсы и уже не может поддерживать промышленность и высокотехнологичное производство. Кроме того, армию кормить надо, а внешняя задолженность сама себя не погасит.
В таких условиях Зеленский решил достать туз из рукава — свой старый проект — строительство украинского Лас-Вегаса. Пока, конечно, не с таким размахом — и лишь только для привлечения туристопотока. Теперь компанию лотереям составят казино и залы игровых автоматов, вышедшие из тени.
Кто знает, к чему в ближайшем будущем приведет эта затея? Возможно, через несколько лет игорная деятельность на Украине выйдет далеко за пределы отелей и специальных зон и заденет простых граждан, разбередив старые лудоманские раны. А коль закон о легализации «лохотронов» не возымеют должного действия, то страшно подумать на какие еще сомнительные с точки зрения этики шаги пойдет Зе, чтобы привлечь туристов в Незалежную. Так, глядишь, и до легализации наркотиков с проституцией недалеко.
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