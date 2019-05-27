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Зеленский констатировал почти полное уничтожение легитимности Рады

27 мая 2019, 11:39  •  98 • Украина
Депутаты Верховной рады своей деятельностью почти уничтожили легитимность парламента, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
 
©president.gov.ua
 

Глава государства призвал депутатов не использовать парламентскую трибуну для личного пиара и не превращать Раду в площадку для избирательных кампаний старых партий.

«Несмотря на то что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительной демократии», — написал Зеленский в Facebook.

Он также отметил, что нардепы должны начать голосовать за реформаторские законопроекты и не портить их своими «традиционными коррупционными выходками».

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины утвердила план проведения досрочных выборов в Верховную раду 21 июля.

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