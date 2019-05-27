Зеленский констатировал почти полное уничтожение легитимности Рады

Депутаты Верховной рады своей деятельностью почти уничтожили легитимность парламента, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства призвал депутатов не использовать парламентскую трибуну для личного пиара и не превращать Раду в площадку для избирательных кампаний старых партий.

«Несмотря на то что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительной демократии», — написал Зеленский в Facebook.



Он также отметил, что нардепы должны начать голосовать за реформаторские законопроекты и не портить их своими «традиционными коррупционными выходками».

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины утвердила план проведения досрочных выборов в Верховную раду 21 июля.