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Зеленский констатировал почти полное уничтожение легитимности Рады
27 мая 2019, 11:39 • 98 • Украина
Депутаты Верховной рады своей деятельностью почти уничтожили легитимность парламента, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
©president.gov.ua
Глава государства призвал депутатов не использовать парламентскую трибуну для личного пиара и не превращать Раду в площадку для избирательных кампаний старых партий.
«Несмотря на то что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительной демократии», — написал Зеленский в Facebook.
Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины утвердила план проведения досрочных выборов в Верховную раду 21 июля.
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