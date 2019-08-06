Зеленский, Коломойский, Аваков. Трое в лодке, не считая Порошенко • 123 • Аналитика









Теневая власть

Но и находясь в тени, власть на Украине действует, и мы видим её достижения: экс-президент Порошенко улетел в срочный отпуск со всей своей семьёй за пределы Украины. Как пророчески сказал перед президентскими выборами по возвращении из командировки в Вашингтон глава МВД Арсен Аваков, «начинается новый политический цикл», и вот полетела первая ласточка этого цикла, будут и другие.



Какую-то роль в скоропалительном отбытии в отпуск Порошенко сыграл его американский друг спецпредставитель Курт Волкер, но условия для этого отпуска создали другие лица, так что к приезду Волкера он уже и миллионы наличными снял со своих счетов и чартерный рейс заказал. Возможно, хотел попрощаться с другом Волкером, чтобы получить последние наставления?



При отъезде Порошенко у Авакова вырвалось в Фейсбуке, что «кончать Порошенко нужно не по беспределу», значит, рассматривался где-то вариант и «по беспределу»? Поэтому Порошенко так срочно улетел? Уже не вернётся он, пожалуй, ни к мове, ни к армии, ни к вере, останется у него только английский язык.



Триумвират

Если вспомнить ход президентской кампании, приходишь к выводу, что на Украине в новом политическом цикле пришёл к власти триумвират: Зеленский – Коломойский – Аваков. Именно с последними двумя фигурами тесно связана победа Владимира Зеленского в президентской гонке.



Беглый олигарх Игорь Коломойский, он же лучший враг Порошенко, немедленно возвращается на Украину после победы Зеленского на выборах, СМИ делают из него вообще кукловода Зеленского. Он делает в прессе «сепаратистские» (о гражданской войне на Донбассе) и даже антиамериканские заявления, и всё сходит ему с рук. Деловые отношения Коломойского и экс-шоумена Зеленского общеизвестны.



Известны также давние тёплые отношения Игоря Коломойского и главы МВД Арсена Авакова, которого Игорь Валерьевич без обиняков назвал стабилизирующим фактором на Украине в межпрезидентский период. Давно хорошо известны и неприязненные отношения Авакова и Порошенко, который за уголовным преследованием юриста Андрея Портнова сразу узрел руку главы МВД.



Новоизбранный президент Зеленский публично поблагодарил главу МВД Авакова за организацию охраны его семьи. Было за что? Накануне президентских выборов полиция перед коттеджным посёлком, где живёт семья Зеленского, накрыла пикап с боевиками и крупнокалиберным пулемётом; общественности объяснили, что боевики охотились на криминального авторитета, который живёт в этом же посёлке, какое совпадение….



Не публично президент Зе, наверное, поблагодарил Авакова за обеспечение «безопасных и справедливых президентских выборов»: без силовой поддержки нацгвардии Авакова не видать было бы Зеленскому президентского кресла, но тогда и сегодня это кресло поддерживает сзади Аваков.



Общий враг, который объединяет

Итак, в текущей ситуации Зеленского, Коломойского и Авакова объединяет большая нелюбовь к Порошенко. Он узурпировал всю власть на Украине, отстранив всех своих вип-подельников 2014 года от принятия любых мало-мальски значимых решений, в числе которых были Коломойский, Аваков и другие лица. Они поддержали Зеленского против Порошенко, а когда получили ещё и заокеанскую поддержку от Трампа, судьба Порошенко была предрешена.



Другой вопрос: насколько прочен новый властный триумвират? Безусловно, он ситуативный. В СМИ появились утечки о трениях между Аваковым и офисом президента, конкретно с его главой Андреем Богданом, пошли слухи даже об отставке Авакова с поста главы МВД. С другой стороны, были утечки и о возможном премьерстве Авакова.



«Премьерский» слух об Авакове пошёл сразу после приезда в Киев Курта Волкера. Поводом для него стало якобы письмо Сати Кахконен, директора World Bank, к тому же Волкеру, в котором Сати сообщает, что «все предыдущие договорённости с министром внутренних дел Аваковым о выдвижении его на пост премьер-министра сохраняют свою силу». Она просит Курта помочь Авакову, так как он станет гарантом возвращения выданных Украине кредитов.





Возникает, конечно, подозрение, что это Волкер слил Порошенко письмо Сати Кахконен для публикации и скандала, который не замедлил последовать. Правда, в письме Волкера просят оказать помощь Авакову, а не Порошенко, правда, World Bank объявил письмо Сати подложным, но кто мог осуществить этот подлог?



Впрочем, всё это лишь слова. Пока общий враг триумвирата, Порошенко, окончательно не повержен, а он ещё не повержен, а только обращён в бегство, объединительным связям триумвирата вряд ли что-то может серьёзно угрожать. Свято место реальной власти даже на Украине не может быть абсолютно пусто, хотя пока мы там явно никого и не видим. Кто-то там есть всегда, просто до времени они не желают «светиться» в лучах софитов земной славы, скромно прячась в тени.Но и находясь в тени, власть на Украине действует, и мы видим её достижения: экс-президент Порошенко улетел в срочный отпуск со всей своей семьёй за пределы Украины. Как пророчески сказал перед президентскими выборами по возвращении из командировки в Вашингтон глава МВД Арсен Аваков, «начинается новый политический цикл», и вот полетела первая ласточка этого цикла, будут и другие.Какую-то роль в скоропалительном отбытии в отпуск Порошенко сыграл его американский друг спецпредставитель Курт Волкер, но условия для этого отпуска создали другие лица, так что к приезду Волкера он уже и миллионы наличными снял со своих счетов и чартерный рейс заказал. Возможно, хотел попрощаться с другом Волкером, чтобы получить последние наставления?При отъезде Порошенко у Авакова вырвалось в Фейсбуке, что «кончать Порошенко нужно не по беспределу», значит, рассматривался где-то вариант и «по беспределу»? Поэтому Порошенко так срочно улетел? Уже не вернётся он, пожалуй, ни к мове, ни к армии, ни к вере, останется у него только английский язык.Если вспомнить ход президентской кампании, приходишь к выводу, что на Украине в новом политическом цикле пришёл к власти триумвират: Зеленский – Коломойский – Аваков. Именно с последними двумя фигурами тесно связана победа Владимира Зеленского в президентской гонке.Беглый олигарх Игорь Коломойский, он же лучший враг Порошенко, немедленно возвращается на Украину после победы Зеленского на выборах, СМИ делают из него вообще кукловода Зеленского. Он делает в прессе «сепаратистские» (о гражданской войне на Донбассе) и даже антиамериканские заявления, и всё сходит ему с рук. Деловые отношения Коломойского и экс-шоумена Зеленского общеизвестны.Известны также давние тёплые отношения Игоря Коломойского и главы МВД Арсена Авакова, которого Игорь Валерьевич без обиняков назвал стабилизирующим фактором на Украине в межпрезидентский период. Давно хорошо известны и неприязненные отношения Авакова и Порошенко, который за уголовным преследованием юриста Андрея Портнова сразу узрел руку главы МВД.Новоизбранный президент Зеленский публично поблагодарил главу МВД Авакова за организацию охраны его семьи. Было за что? Накануне президентских выборов полиция перед коттеджным посёлком, где живёт семья Зеленского, накрыла пикап с боевиками и крупнокалиберным пулемётом; общественности объяснили, что боевики охотились на криминального авторитета, который живёт в этом же посёлке, какое совпадение….Не публично президент Зе, наверное, поблагодарил Авакова за обеспечение «безопасных и справедливых президентских выборов»: без силовой поддержки нацгвардии Авакова не видать было бы Зеленскому президентского кресла, но тогда и сегодня это кресло поддерживает сзади Аваков.Итак, в текущей ситуации Зеленского, Коломойского и Авакова объединяет большая нелюбовь к Порошенко. Он узурпировал всю власть на Украине, отстранив всех своих вип-подельников 2014 года от принятия любых мало-мальски значимых решений, в числе которых были Коломойский, Аваков и другие лица. Они поддержали Зеленского против Порошенко, а когда получили ещё и заокеанскую поддержку от Трампа, судьба Порошенко была предрешена.Другой вопрос: насколько прочен новый властный триумвират? Безусловно, он ситуативный. В СМИ появились утечки о трениях между Аваковым и офисом президента, конкретно с его главой Андреем Богданом, пошли слухи даже об отставке Авакова с поста главы МВД. С другой стороны, были утечки и о возможном премьерстве Авакова.«Премьерский» слух об Авакове пошёл сразу после приезда в Киев Курта Волкера. Поводом для него стало якобы письмо Сати Кахконен, директора World Bank, к тому же Волкеру, в котором Сати сообщает, что «все предыдущие договорённости с министром внутренних дел Аваковым о выдвижении его на пост премьер-министра сохраняют свою силу». Она просит Курта помочь Авакову, так как он станет гарантом возвращения выданных Украине кредитов.Возникает, конечно, подозрение, что это Волкер слил Порошенко письмо Сати Кахконен для публикации и скандала, который не замедлил последовать. Правда, в письме Волкера просят оказать помощь Авакову, а не Порошенко, правда, World Bank объявил письмо Сати подложным, но кто мог осуществить этот подлог?Впрочем, всё это лишь слова. Пока общий враг триумвирата, Порошенко, окончательно не повержен, а он ещё не повержен, а только обращён в бегство, объединительным связям триумвирата вряд ли что-то может серьёзно угрожать. Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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