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Зеленский: Киев готов к диалогу с населением Донбасса, но не с лидерами этих территорий
15 февраля 2020, 17:40 • 46 • Украина
МЮНХЕН, 15 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что не будет вести диалог с лидерами республик Донбасса. Он выступил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий, но не готовы говорить с теми, кто не признан международным правом", - сказал он.
Зеленский сообщил, что он много раз общался с переселенцами Донбасса. "И объективно голос Донбасса - это не только их мнение, это еще как минимум 1,5 млн дончан и луганчан, которые были вынуждены покинуть свой родной дом. Именно поэтому мы инициировали общественную диалоговую платформу "Мир Донбасса", - заявил президент. По его мнению, жители Донбасса должны быть привлечены к консультациям в рамках "минской площадки", чтобы принимать участие в обсуждении "своего будущего в составе единой Украины".
Кроме того, Зеленский предложил разводить войска в Донбассе по секторам.
"Предлагается разводить войска на линии разграничения по секторам. Когда отвод идет по очереди в каждом секторе линии фронта после верификации каждого сектора СММ ОБСЕ", - пояснил президент. Он пообещал позже рассказать детальнее об этой модели и проинформировать остальных участников "нормандского формата" о смысле этой инициативы.
По словам Зеленского, в контактной группе в Минске украинская сторона предложила и уже почти согласовала один новый участок разведения - в районе населенного пункта Гнутово (Донецкая область).
Мировая система безопасности "не спасла Украину"
Зеленский также раскритиковал мировую систему безопасности, "которая не спасла Украину".
"Мировая система безопасности не спасла Украину. Почему при решении мировых вопросов не используются принципы демократии, а лишь право сильного и геополитический интерес? Нельзя, когда клуб избранных держав решает судьбу остальных", - отметил Зеленский.
Он призвал не забывать о войне на Украине. "Меня и 65 миллионов украинцев на планете смущает тот факт, что в годовом отчете Мюнхенской конференции лишь восемь упоминаний об Украине. И это, к сожалению, самый низкий показатель с начала войны и аннексии Крыма. В связи с этим у меня как у президента Украины, которая шестой год подряд защищает свой суверенитет и территориальную целостность, возникает справедливый, на мой взгляд, вопрос: а не рано ли все начали успокаиваться? Это, скажу откровенно, опасная тенденция", - сказал Зеленский.
Президент Украины заметил, что в мире достаточно острых проблем и горячих конфликтов, но "ни один вопрос не может потерять актуальность, пока он не будет окончательно решен".
"Я хочу обратить ваше внимание, что не совсем корректно говорить "война на Украине". Это - я знаю - война в Европе. <...> Да, мы как никто другой стремимся прекратить эту войну. И мы будем счастливы, когда упоминания об Украине как зоне опасности вообще исчезнут из любых международных докладов. Но это должно произойти только тогда, когда в Донбассе воцарится прочный мир и Украина восстановит свою территориальную целостность в рамках международно признанных границ, когда к нам вернутся наши люди - наши, потому что они украинские - и все украинские территории - и Донбасс, и Крым", - сказал Зеленский.
При этом он заявил о некотором оптимизме в связи с тем, что "мировые эксперты замечают реальный прогресс в приближении мира".
Вместе с тем, президент подчеркнул, что не верит в никакие меморандумы и документы, но уверен, что защитить Украину поможет сильная армия и членство в НАТО. "Сильная армия или ядерное оружие, или НАТО являются защитой независимости территорий. Никакие документы, меморандумы не защищают. Я не верю в любые бумаги. Всем странам мое предложение - нельзя верить в любые документы. Никто ничего не гарантирует, к сожалению", - заявил Зеленский.
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