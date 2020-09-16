Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обр...
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощу...
Пусть достроят "Северный поток - 2", а потом... Американцы подсказали ...
Главная / Украина

Зеленский хочет завершить войну в Донбассе, но только при одном условии

16 сентября 2020, 10:20  •  194 • Украина

Президент Украины Владимир Зеленский желает остановить войну в Донбассе только при условии «возвращения территорий». Слова Зеленского прозвучали в Вене на совместном с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом брифинге 15 сентября
«Для нас важно, чтобы не просто закончилась война, а с наименьшими потерями людей, с возвращением наших территорий», — заявил он.

По его словам, прекращение войны на востоке Украины невозможно без очередной встречи лидеров стран «нормандского формата».
Киев считает Донбасс и Крым «временно оккупированными территориями» Украины.

Крым присоединился к России по результатам референдума в 2014 году, после госпереворота на Украине. Донецкая и Луганская области тогда же проголосовали за независимость от Киева.

Тогда же были образованы Донецкая и Луганская народные республики, против которых незаконный киевский режим развязал гражданскую войну.

Киев обвиняет Москву во «вторжении» на Украину, однако войну не объявляет.
Россия неоднократно подчеркивала, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским.

Москва выступает за его скорейшее мирное урегулирование.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



194
Источник
Похожие новости
15 сентября 2020, 21:30
«Юго-Восток Украины переходит под контроль Путина» – политолог
15 сентября 2020, 05:55
Ядерные бомбардировщики США над Украиной: подготовка к апокалипсису
15 сентября 2020, 21:30
Взрыв газопровода под Киевом — названа причина
15 сентября 2020, 13:15
Националисты начали травлю продавщицы, которая назвала атошников убийцами
15 сентября 2020, 21:30
Зрада: на Украине оказалось выгодно поддерживать «русский мир»
15 сентября 2020, 21:30
Самострел в голову: Украина заставляет Белоруссию признать российский статус Крыма
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 сентября 2020, 20:20
Сценарий провален, как быть? Военные США растерялись перед боем "с Россией"
12 сентября 2020, 05:30
Китайский корабль вывел НЛО в космос и сошёл с орбиты
14 сентября 2020, 03:20
Партия у власти: кто победил и кто проиграл после единого дня голосования
13 сентября 2020, 19:05
Потрясённый состоянием Крыма Лоза напомнил об ошибке Ельцина
10 сентября 2020, 05:50
Главный индикатор объединения – Мишустин: О чём Лукашенко не мог сказать 20 лет
11 сентября 2020, 01:05
В МВФ шокировали Украину
12 сентября 2020, 01:50
"Это план приведения Навального к власти": Доктор Сосновский раскрыл требования Европы к России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.