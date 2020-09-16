Зеленский хочет завершить войну в Донбассе, но только при одном условии

Президент Украины Владимир Зеленский желает остановить войну в Донбассе только при условии «возвращения территорий». Слова Зеленского прозвучали в Вене на совместном с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом брифинге 15 сентября«Для нас важно, чтобы не просто закончилась война, а с наименьшими потерями людей, с возвращением наших территорий», — заявил он.По его словам, прекращение войны на востоке Украины невозможно без очередной встречи лидеров стран «нормандского формата».Киев считает Донбасс и Крым «временно оккупированными территориями» Украины.Крым присоединился к России по результатам референдума в 2014 году, после госпереворота на Украине. Донецкая и Луганская области тогда же проголосовали за независимость от Киева.Тогда же были образованы Донецкая и Луганская народные республики, против которых незаконный киевский режим развязал гражданскую войну.Киев обвиняет Москву во «вторжении» на Украину, однако войну не объявляет.Россия неоднократно подчеркивала, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским.Москва выступает за его скорейшее мирное урегулирование.