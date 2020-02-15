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Зеленский хочет затмить речь Путина в Мюнхене - источники
15 февраля 2020, 03:24 • 119 • В мире
Президент Украины Владимир Зеленский планирует выступить на отдельной сессии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, где хочет затмить знаменитую речь президента России Владимира Путина. Об этом сообщают телеграм-каналы со ссылкой на источники.
Как пишет Telegram-канал "Легитимный" со ссылкой на источники в Офисе президента Украины, Зеленский очень хочет запомниться своим выступлением, как в 2007-м это сделал Путин.
Тогда российский лидер заявил об однополярности мировой политики, указал на продвижение НАТО к границам России и обвинил США в том, что их интересы в экономике, политике и других сферах навязываются всем странам мира.
Напомним, что в своё время знаменитая речь Путина произвела фурор и вызвала всеобщее восхищение. Так, она долго и бурно обсуждалась мировым сообществом, вызвав особенный переполох в американских политических кругах.
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