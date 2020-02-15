Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Новатор» против американских противоракет в Румынии и Польше
"Будем говорить тогда, когда я хочу сказать": Гордон и Водонаева пытал...
"Можно заработать сколиоз или импичмент": Поклонская о тандеме Зеленск...
Кто и за что сел по "делу Сети" (Сыворотка Правды)
Главная / В мире

Зеленский хочет затмить речь Путина в Мюнхене - источники

15 февраля 2020, 03:24  •  119 • В мире
Президент Украины Владимир Зеленский планирует выступить на отдельной сессии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, где хочет затмить знаменитую речь президента России Владимира Путина. Об этом сообщают телеграм-каналы со ссылкой на источники.
Как пишет Telegram-канал "Легитимный" со ссылкой на источники в Офисе президента Украины, Зеленский очень хочет запомниться своим выступлением, как в 2007-м это сделал Путин.
Тогда российский лидер заявил об однополярности мировой политики, указал на продвижение НАТО к границам России и обвинил США в том, что их интересы в экономике, политике и других сферах навязываются всем странам мира.
Напомним, что в своё время знаменитая речь Путина произвела фурор и вызвала всеобщее восхищение. Так, она долго и бурно обсуждалась мировым сообществом, вызвав особенный переполох в американских политических кругах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



119
Источник
Похожие новости
14 февраля 2020, 17:39
"Обама кинул Украину": Турчинов рассказал, как США отказали Киеву в "реальной помощи"
14 февраля 2020, 17:39
"Изоляция и карантин не способны остановить вирус": Эксперт ВОЗ предупредил о риске для трети людей планеты
14 февраля 2020, 07:54
Помешал коронавирус? В "Газпроме" рассказали, как идут переговоры с Китаем о "Силе Сибири - 2"
14 февраля 2020, 14:09
Угрозы из-за ситуации в Идлибе: в Кремле призвали Турцию обеспечить безопасность российского посла
15 февраля 2020, 03:24
"Или мы вводим санкции, или они подвинутся": Лукашенко поставил Москве условия
14 февраля 2020, 14:24
Трампу запретили воевать с Ираном: Сенат принял резолюцию об ограничении полномочий президента
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 февраля 2020, 12:09
"Пять часов держали в автобусе и спрашивали: "Чей Крым?": Ливанов рассказал, как ему запретили въезд на Украину
13 февраля 2020, 05:54
В один день умерло 30 человек - расследования не было. Биооружие уже испытывают на людях?
10 февраля 2020, 12:39
«Я здоровый человек»: как живёт Раса Прасцевичюте, которой первой в СССР провели реплантацию конечностей
09 февраля 2020, 10:54
Военные США: Нас заставляют убивать русских, «защищая» сирийскую нефть
08 февраля 2020, 12:09
Американцы собрались беспощадно бомбить русских в Идлибе
14 февраля 2020, 11:09
Россия ответит за Сирию: Убийство турецких солдат было посланием Кремлю
11 февраля 2020, 14:54
"Народ должен снести эту власть, которая пришла на крови": Депутат Рады предсказал развал Украины без поддержки России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.