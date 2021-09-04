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Зеленский хочет выпустить на свободу донбасских мародеров
04 сентября 2021, 04:20 • 101 • Украина
Дело в том, что Зеленский рассказал о скором создании консультативного совета, который будет работать над помилованием осужденных за преступления участников карательных операций против жителей Донбасса. По его мнению, все эти боевики, совершившие ужасные преступления, не должны отбывать наказание в полном объеме, видите ли, и пора их выпустить на свободу.
Создается ощущение, что и без того разбитый и разваленный дом решили поджечь. Видимо, спокойная жизнь и покой жителям Украины даже не снится, каждая минута как на пороховой бочке.
Как отметил депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг, в инициативе Зеленского нет ничего удивительного, а на Украине и до этого принимали всякие манипуляции, благодаря которым украинские солдаты, устроившие хаос в Донбассе, ни за что не отвечали. А сейчас и вовсе решили подобные схемы проворачивать на законодательном уровне. Бриг назвал все это «украинским нацистским режимом» и, к сожалению, в этом сравнении с ним уже невозможно не согласиться.
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