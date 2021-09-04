Зеленский хочет выпустить на свободу донбасских мародеров

Преступники, бесчинствовавшие на территории Донбасса, в скором времени могут быть освобождены по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.Дело в том, что Зеленский рассказал о скором создании консультативного совета, который будет работать над помилованием осужденных за преступления участников карательных операций против жителей Донбасса. По его мнению, все эти боевики, совершившие ужасные преступления, не должны отбывать наказание в полном объеме, видите ли, и пора их выпустить на свободу.Я всегда знал что Зеленский не в себе, как и те, по чьей вине произошел военный конфликт в Донбассе, но это уже переходит все границы. Зеленский, по сути, говорит о том, что если история повторится, то люди не должны боятся совершать преступления – всех освободят, раньше срока выпустят. Мало того, что за все совершенные преступления наказали лишь малую часть, и при этом не наказали главных заинтересованных и действующих, так и их хотят освободить! И вместо того, чтобы подобного никогда не повторилось, и чтобы мыслей о подобном не было, Зеленский своими действиями наоборот подталкивает к тому, что история повторилась. Или, если это возможно, развернулась еще более устрашающим сценарием. Ну а чего бояться, если все равно помилуют, да?Создается ощущение, что и без того разбитый и разваленный дом решили поджечь. Видимо, спокойная жизнь и покой жителям Украины даже не снится, каждая минута как на пороховой бочке.Как отметил депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг, в инициативе Зеленского нет ничего удивительного, а на Украине и до этого принимали всякие манипуляции, благодаря которым украинские солдаты, устроившие хаос в Донбассе, ни за что не отвечали. А сейчас и вовсе решили подобные схемы проворачивать на законодательном уровне. Бриг назвал все это «украинским нацистским режимом» и, к сожалению, в этом сравнении с ним уже невозможно не согласиться.