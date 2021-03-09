Зеленский хочет ввести в школах медиагигиену и запретить все «неправильные» СМИ • 175 • Украина

Зеленский собирается зачистить Украину от русского языка, пожизненно заблокировать пророссийские телеканалы Виктора Медведчука, а потом встретиться с Владимиром Путиным. Примерно такой план победы гарант изложил на очередном форуме «Украина 30. Культура, медиа, туризм».



По словам президента, «в людей сейчас стреляют не только пулями, но и фейками». Поэтому, уверяет он, главное сегодня — это гарантировать населению информационную безопасность. В частности, отказаться от искусственно созданных лидеров общественного мнения, «которым из Испании лучше видно, что происходит в Украине». Так гарант намекнул на блогера и лидера партии Анатолия Шария, которого Украина объявила в международный розыск. Правда, за него вступилась ООН, а в Евросоюзе напомнили украинскому лидеру о правах политических беженцев. Поэтому экс-комик не стал развивать данную тему, а сосредоточился на вражеских каналах и «телевизорах», которые получают государственное финансирование. Речь идет об Общественном телевидении, которое, по мнению президента, гребет слишком много денег из бюджета за «не самый лучший контент». Сам Зеленский говорит, что у него лично очень много вопросов к этому вещателю. А вот ТГ-канал «ЗеРада» уже отмечает, что Банковая готовит отставку руководителя «Общественного ТВ» Зураба Аласании, которого связывают с главой МВД Аваковым.



«Главой национальной телекомпании Украины вместо Зураба Аласании станет заместитель Ермака Юрий Костюк. Это решение уже принято в Офисе, вопрос принципиальный и является частью вопроса «зачистки» людей Авакова в правительстве и на высоких государственных должностях», — подтверждает источник.



Явно, президентский офис хочет ослабить силовика информационно, а заодно заполучить государственную информационную площадку для пропаганды своей позиции. Ведь у Зеленского нет своих СМИ, все это время «диджитализатор» пользовался площадками спонсоров — Коломойского и Пинчука. Однако, после того, как США приказали гаранту зачистить днепровского олигарха, вряд ли стоит рассчитывать на информационную поддержку «плюсов» и других медиа-активов Игоря Валерьевича. Да и общение с другими олигархами вроде Рината Ахметова может вызвать гневный окрик со стороны «амбассады», поэтому в ОП и приняли решение создавать собственные медиа.



Интересно узнать, на каком языке они будут вещать? Команда Зеленского и его нардепы общаются исключительно на «языке агрессора». Многие наблюдатели уже говорят о том, что русский становится языком избранных, языком элиты, тогда как «быдлу» предлагается украинская мова или, в крайнем случае, суржик. Однако, чтобы хоть как-то сохранить свою популярность среди жителей юго-востока президент готов бросить им косточку: пообещал закон о национальных меньшинствах и их языках. То есть, русскоязычных украинцев, которых в стране более 50% сознательно превращают в меньшинство, а это сразу сужает их права на получение информации, образования, социальной помощи, культурное просвещение и пр. Мол, в своем анклаве говорите по-русски, а в единой-неделимой, унитарной и соборной Украине только на галицкой гваре или новоязе, в крайнем случае на английском. Глава СНБО Данилов уже предложил сделать его вторым государственным.



Выступление гаранта оперативно прокомментировал блогер Александр Скубченко:



«Зеленский рассказал о своём отношении к языковой политике в Украине: этот вопрос для него не актуален и проблем он не видит.



В Конституции все ответы, сказал Зеленский: в Украине — один государственный язык. Да, но в Конституции не сказано, что в Украине ТОЛЬКО один государственный язык.



Там ещё о русском языке и иных языках нацменьшин. Об их свободном использовании в Украине, их развитии и защите. Но вместо этого — свободное использование во всех сферах общественной жизни исключительно государственного языка. Все остальные — запрет и дискриминация.



Рассказал Зеленский и о подготовке закона о нацменьшинствах. Но дело в том, что ещё в 1992 в Страсбурге принята Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств. Хартия ратифицирована с определенными обязательствами Законом Украины «О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств» ещё в 2003 году. Однако до сих пор не принято ни одного законодательного акта, направленного на имплементацию положений Хартии в Украине. Вернее, был принят в 2012, но отменён после майдана.



Язык нацменьшинства и региональный язык — это две большие разницы. Региональный — это преобладающий в регионе язык среди представителей разных национальностей. Язык нацменьшинства — язык только одной национальности, вне зависимости от места пребывания.



Разработка закона о нацменьшинствах есть некорректной, так как его положения — лишь о языках национальных меньшинств Украины, в то время как Хартия — именно о региональных языках, вне зависимости от национальности их носителей.



Закон о нацменьшинствах не решит ничего, потому что русский в своём преобладании — это не язык национального меньшинства, это — язык межнационального общения всех в Украине. И необходим закон именно о региональных языках. Как того требует Европейская хартия от государств Европы.



Но у Зеленского проблем нет. Как же быстро власть его изменила. Как же быстро предал он свой родной язык и всех, кто в него поверил, отказался от своих убеждений и обещаний. Вот такая мы «цэ Европа»: европейские хартии не для нас».



Впрочем, это еще не все. Зеленский не просто запрещает русский язык на всех уровнях. Он требует в школах ввести уроки медиа-гигиены, где детишек обучат смотреть правильные телеканалы: СМИ, которые транслируют мультики про богатырей или Машу с медведем нужно немедленно отключать.



«Зеленский пошел по стопам Порошенко и решил увековечить себя в учебниках. Благо, министр Шкарлетт — свой человек в МОЗ. Президент предлагает со школьной скамьи обучать детишек отличать «плохие» телеканалы Медведчука и Шария от «хороших» телеканалов «Украина» и «Эспрессо». На очередном форуме гарант заявил о необходимости введения в школах уроков медиаграмотности. Теперь первоклассников будут обучать навыкам информационной гигиены. Ну, чем не политинформации в советских школах?», — пишет ТГ-канал «Гавриловщина».



Но даже несмотря на столь ярую русофобскую политику Зеленский мечтает о встрече с президентом России и подготовке к встрече с «Нормандской четверкой». Правда, если на нее никто не приедет (а это так и будет), то украинский лидер планирует встретиться с каждым из участников нормандского формата отдельно.



«В любом случае, готовится нормандская встреча. Она должна быть. Я от себя скажу, и я это сказал нашим западным партнерам: будет встреча в нормандском формате — я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров «нормандской четверки». Как говорят, если гора не идет к Магомеду, то ничего страшного — значит, я встречусь с каждым отдельно», — подтвердил экс-комик.



Сразу вспомнились его обещания в период президентской компании «встречаться хоть с чертом» ради мира на Донбассе. Очевидно, что пиарщики Зеленского снова пытаются его втиснуть в образ «Голобородько», так полюбившийся украинцам.



Правда, высказывания Зеленского относительно бесед с Путиным, диссонируют с заявлениями экс-посла США Вплерия Чалого. Он вчера заявил, что Украина готова к разрыву отношений с РФ и будет прорабатывать этот вопрос в ближайшее время. А сегодня Зеленский говорит, что хочет сесть за стол переговоров с российским президентом. Это не похоже на объявление войны.



«Наверное, будет спрашивать как «объявить войну», но сохранить торговлю? А может консультироваться относительно пожизненной блокировки кума российского президента в соцсетях?», — иронизируют пользователи украинского сегмента интернета.



Впрочем, главный вопрос все равно остается неизменным: что они в ОП курят?!

Зеленский собирается зачистить Украину от русского языка, пожизненно заблокировать пророссийские телеканалы Виктора Медведчука, а потом встретиться с Владимиром Путиным. Примерно такой план победы гарант изложил на очередном форуме «Украина 30. Культура, медиа, туризм».По словам президента, «в людей сейчас стреляют не только пулями, но и фейками». Поэтому, уверяет он, главное сегодня — это гарантировать населению информационную безопасность. В частности, отказаться от искусственно созданных лидеров общественного мнения, «которым из Испании лучше видно, что происходит в Украине». Так гарант намекнул на блогера и лидера партии Анатолия Шария, которого Украина объявила в международный розыск. Правда, за него вступилась ООН, а в Евросоюзе напомнили украинскому лидеру о правах политических беженцев. Поэтому экс-комик не стал развивать данную тему, а сосредоточился на вражеских каналах и «телевизорах», которые получают государственное финансирование. Речь идет об Общественном телевидении, которое, по мнению президента, гребет слишком много денег из бюджета за «не самый лучший контент». Сам Зеленский говорит, что у него лично очень много вопросов к этому вещателю. А вот ТГ-канал «ЗеРада» уже отмечает, что Банковая готовит отставку руководителя «Общественного ТВ» Зураба Аласании, которого связывают с главой МВД Аваковым.«Главой национальной телекомпании Украины вместо Зураба Аласании станет заместитель Ермака Юрий Костюк. Это решение уже принято в Офисе, вопрос принципиальный и является частью вопроса «зачистки» людей Авакова в правительстве и на высоких государственных должностях», — подтверждает источник.Явно, президентский офис хочет ослабить силовика информационно, а заодно заполучить государственную информационную площадку для пропаганды своей позиции. Ведь у Зеленского нет своих СМИ, все это время «диджитализатор» пользовался площадками спонсоров — Коломойского и Пинчука. Однако, после того, как США приказали гаранту зачистить днепровского олигарха, вряд ли стоит рассчитывать на информационную поддержку «плюсов» и других медиа-активов Игоря Валерьевича. Да и общение с другими олигархами вроде Рината Ахметова может вызвать гневный окрик со стороны «амбассады», поэтому в ОП и приняли решение создавать собственные медиа.Интересно узнать, на каком языке они будут вещать? Команда Зеленского и его нардепы общаются исключительно на «языке агрессора». Многие наблюдатели уже говорят о том, что русский становится языком избранных, языком элиты, тогда как «быдлу» предлагается украинская мова или, в крайнем случае, суржик. Однако, чтобы хоть как-то сохранить свою популярность среди жителей юго-востока президент готов бросить им косточку: пообещал закон о национальных меньшинствах и их языках. То есть, русскоязычных украинцев, которых в стране более 50% сознательно превращают в меньшинство, а это сразу сужает их права на получение информации, образования, социальной помощи, культурное просвещение и пр. Мол, в своем анклаве говорите по-русски, а в единой-неделимой, унитарной и соборной Украине только на галицкой гваре или новоязе, в крайнем случае на английском. Глава СНБО Данилов уже предложил сделать его вторым государственным.Выступление гаранта оперативно прокомментировал блогер Александр Скубченко:«Зеленский рассказал о своём отношении к языковой политике в Украине: этот вопрос для него не актуален и проблем он не видит.В Конституции все ответы, сказал Зеленский: в Украине — один государственный язык. Да, но в Конституции не сказано, что в Украине ТОЛЬКО один государственный язык.Там ещё о русском языке и иных языках нацменьшин. Об их свободном использовании в Украине, их развитии и защите. Но вместо этого — свободное использование во всех сферах общественной жизни исключительно государственного языка. Все остальные — запрет и дискриминация.Рассказал Зеленский и о подготовке закона о нацменьшинствах. Но дело в том, что ещё в 1992 в Страсбурге принята Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств. Хартия ратифицирована с определенными обязательствами Законом Украины «О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств» ещё в 2003 году. Однако до сих пор не принято ни одного законодательного акта, направленного на имплементацию положений Хартии в Украине. Вернее, был принят в 2012, но отменён после майдана.Язык нацменьшинства и региональный язык — это две большие разницы. Региональный — это преобладающий в регионе язык среди представителей разных национальностей. Язык нацменьшинства — язык только одной национальности, вне зависимости от места пребывания.Разработка закона о нацменьшинствах есть некорректной, так как его положения — лишь о языках национальных меньшинств Украины, в то время как Хартия — именно о региональных языках, вне зависимости от национальности их носителей.Закон о нацменьшинствах не решит ничего, потому что русский в своём преобладании — это не язык национального меньшинства, это — язык межнационального общения всех в Украине. И необходим закон именно о региональных языках. Как того требует Европейская хартия от государств Европы.Но у Зеленского проблем нет. Как же быстро власть его изменила. Как же быстро предал он свой родной язык и всех, кто в него поверил, отказался от своих убеждений и обещаний. Вот такая мы «цэ Европа»: европейские хартии не для нас».Впрочем, это еще не все. Зеленский не просто запрещает русский язык на всех уровнях. Он требует в школах ввести уроки медиа-гигиены, где детишек обучат смотреть правильные телеканалы: СМИ, которые транслируют мультики про богатырей или Машу с медведем нужно немедленно отключать.«Зеленский пошел по стопам Порошенко и решил увековечить себя в учебниках. Благо, министр Шкарлетт — свой человек в МОЗ. Президент предлагает со школьной скамьи обучать детишек отличать «плохие» телеканалы Медведчука и Шария от «хороших» телеканалов «Украина» и «Эспрессо». На очередном форуме гарант заявил о необходимости введения в школах уроков медиаграмотности. Теперь первоклассников будут обучать навыкам информационной гигиены. Ну, чем не политинформации в советских школах?», — пишет ТГ-канал «Гавриловщина».Но даже несмотря на столь ярую русофобскую политику Зеленский мечтает о встрече с президентом России и подготовке к встрече с «Нормандской четверкой». Правда, если на нее никто не приедет (а это так и будет), то украинский лидер планирует встретиться с каждым из участников нормандского формата отдельно.«В любом случае, готовится нормандская встреча. Она должна быть. Я от себя скажу, и я это сказал нашим западным партнерам: будет встреча в нормандском формате — я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров «нормандской четверки». Как говорят, если гора не идет к Магомеду, то ничего страшного — значит, я встречусь с каждым отдельно», — подтвердил экс-комик.Сразу вспомнились его обещания в период президентской компании «встречаться хоть с чертом» ради мира на Донбассе. Очевидно, что пиарщики Зеленского снова пытаются его втиснуть в образ «Голобородько», так полюбившийся украинцам.Правда, высказывания Зеленского относительно бесед с Путиным, диссонируют с заявлениями экс-посла США Вплерия Чалого. Он вчера заявил, что Украина готова к разрыву отношений с РФ и будет прорабатывать этот вопрос в ближайшее время. А сегодня Зеленский говорит, что хочет сесть за стол переговоров с российским президентом. Это не похоже на объявление войны.«Наверное, будет спрашивать как «объявить войну», но сохранить торговлю? А может консультироваться относительно пожизненной блокировки кума российского президента в соцсетях?», — иронизируют пользователи украинского сегмента интернета.Впрочем, главный вопрос все равно остается неизменным: что они в ОП курят?! Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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