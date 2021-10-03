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Зеленский хочет вернуть Саакашвили на Украину: "Тоже гражданин"
03 октября 2021, 12:30 • 221 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что займётся возвращением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Он подчеркнул, что постоянно возвращает граждан своей страны на родину.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который там задержан. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в Трускавце Львовской области.
Он сказал, что, буду президентом Украины постоянно возвращает на родину ее граждан. Поскольку Саакашвили тоже гражданин страны, то и он не исключение, отметил Зеленский.
Он отметил, что над вопросом будут работать МИД и посольства Украины в Грузии, а также "на уровне посла Грузии в Украине.
Зеленский сказал, что не знал о планах Саакашвили вернуться в Грузию до того, пока об этом не рассказали в СМИ. Он считает решение о поездке неправильным.
Ранее 1 октября бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили арестовали в Тбилиси. Он находится в тюрьме города Рустави.
Политик покинул Грузию в 2013 году, там на него завели несколько уголовных дел.
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