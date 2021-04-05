Зеленский хочет принудить украинцев вакцинироваться чем попало, главное – выполнить план

Президенту Незалежной, который Владимир Зеленский, видимо, совсем плевать на украинцев, и он их рассматривает в качестве инструмента для красивой статистики. Как еще объяснить его новый указ об обязательной вакцинации 50% населения до конца года?Ведь стоит понимать, что у страны нет собственной вакцины, а до этого использовались сомнительный препарат из Индии Covishield и знаменитая своим провоцированием тромбов AstraZeneca. Недавно еще китайскую вакцину Sinovac Biotech зарегистрировали и американскую Pfizer, с которой тоже много сомнительных случаев было, хотя поставок этих вакцин на Украину еще не было. То есть Зеленскому как главе Незалежной просто подсунули набор из не самых безопасных вакцин, при этом наверняка успокаивающе приговаривая, что украинцы, конечно, не кролики.При этом, с момента издания указа, то есть 4 апреля, кабинет министров Украины в течение всего лишь семи дней должен разработать и утвердить Национальный план вакцинации «с учетом международного опыта».Знаете, так интересно наблюдать за борьбой с коронавирусом на Украине – то ничего там в связи с этим не предпринимают и ждут до последнего, то вот, пожалуйста, срочно привить всех и всем! Кроме российского «Спутника V» естественно, который несмотря на свою крайне положительную репутацию все еще отрицается правительством Украины.Кроме прочего, будут проводиться разъяснительные работы, чтобы убедить население делать прививки. Да, те прививки, которые выбрало государство, а не люди. Видимо, будет история про добровольно-принудительный порядок.Хотя, если честно, я на самом деле более чем уверена, что указ Зеленского не смогут выполнить. Во-первых – он слишком объемный, времени на его утверждение было очевидно немного, как и на проработку плана, который только разрабатывается. Во-вторых, все, что издает, о чем заявляет Зеленский, надо делить на десять, замазывать, а потом сжигать. В-третьих, правительство Украины сейчас такое слабое и бездарное, что даже в случае разработки действительно хорошего плана, там бы все запороли. Но суета, конечно, будет, как и потраченные впустую деньги.