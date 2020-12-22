Зеленский хочет переписать на себя железную дорогу и нефтегазовую отрасль • 78 • Украина

Владимир Зеленский вступает в открытый конфликт с соросятами за право грабить Украину. Именно с этим связаны последние рокировки в офисе гаранта и в правительстве. Об этом заявил политолог Михаил Чаплыга.



«Зеленский решил, что пришло время переделать страну под себя. Видимо понял, что стране каюк, и решил снять с нее все ценное. Но тут беда - все ценное уже у «соросятины»… вот и ополчился он», - считает эксперт.



Назначение бывшего топ-менеджера Нафтогаза Юрия Витренко на пост и.о. министра энергетики – из этой серии. Чаплыга считает, что президент демонстративно наплевал на мнение ВР в парламентско-президентской республике, но сделал это не для того, чтобы снять сливки с неминуемого повышения тарифов.



Зеленский просто хочет поучаствовать в распиле остатков нефтегазовой инфраструктуры. Точно также, руками Саакашвили он начал «пилить» «Укрзализныцю».



«Вот же юморист - создать руками гостей из солнечной Грузии «управляющую компанию» УЗ, куда переписать все доходное, а все убыточное, включая колею, повесить на государство. Потом обанкротить железную дорогу и себе же забрать ее в концессию. По той же схеме, что и порт в Херсоне. Формально им управляет соратник Саакашвили, неформально бенефициаром выступает глава Украины», - уверяет Чаплыга.



Напомним, летом нынешнего года Владимир Зеленский принял участие в церемонии подписания соглашения о передаче госпредприятия «Херсонский морской торговый порт» в концессию грузино-швейцарской компании-консорциума «Рисоил-Херсон». Сам Зеленский поздравил всех с появлением первой в истории независимой Украины морской концессии. А также сообщил, что от этого проекта ожидается 300 миллионов гривен инвестиций. Тогда СМИ писали, что гарант фактически подарил большой порт друзьям Михаила Саакашвили. Но на самом деле, грузины были просто прикрытием для экс-комика. Тот же самый трюк Зеленский сейчас проделывает с железной дорогой, а на очереди – Нефтегаз.



«А по Нефтегазу - тоже все просто: вспомните как президент Украины частникам из США под видом поляков слил добычу газа и газовые хранилища», - освежил память патриотов политолог.



Он считает, что Зеленский специально эксплуатирует образ недалекого юмориста, а на самом деле, он - циничный, рациональный, прагматичный мародер страны. И как только это поняли соросята, то пошли в наступление на ОП, перед этим сгруппировав свои силы. Именно с этой перегруппировкой и связан уход с Банковой агента внешнего влияния Юлии Ковалив: она теперь будет бороться против своего недавнего шефа. Тот же Чаплыга предупреждает, что соросята готовят сильный удар по Зеленскому и команде, а пикеты под офисом главы государства с требованием уволить новоназначенного министра образования Сергея Шкарлетта – это только разминка.



«Для полноты катастрофы не хватает мазков в энергосфере, но будет и это», - обещает эксперт.



Также Чаплыга убежден, что западные агенты влияния скоро откроют «ящик Пандоры», поскольку в планы их хозяев не входит отдавать Зеленскому право на дерибан страны. Впрочем, украинским олигархам в этом плане тоже не позавидуешь: Запад намерен расправиться с лидерами основных финансовых групп.



«С отставкой Юлии Ковалив с должности заместителя главы ОП мы наблюдаем как Ринат Ахметов теряет влияние на Офис Президента. Ринат Леонидович давно должен был понять, что заокеанские хозяева намерены «раздеть» всех украинских олигархов – вне зависимости от их заслуг перед Западом. Пионером выступил Павел Лазаренко, но наши олигархи не поняли намёка. Дальше - больше: Дмитрий Фирташ давненько сидит под арестом в Австрии, ФБР уже «догоняет» Игоря Коломойского, а Виктор Пинчук давно находиться в «ренте» Сороса. Фильм об убийстве донецкого миллионера Евгения Щербаня «Наследник» можно считать стартовым выстрелом в забеге по отжиму активов у Ахметова. Увольнение Юлии Ковалив, которая давно сидит на кэше у Ахметова - это очередной звоночек. Видно, не зря Владимир Зеленский ездил в Британию и встречался с руководством МИ-6. Именно оттуда идут команды по экспроприации украинских олигархов. И то, что все они купили недвижимость и перевели деньги в Лондон – только на руку британской разведке. Ощипывать будут и тут, и там», - прогнозирует ТГ-канал «Секретов нет».

Владимир Зеленский вступает в открытый конфликт с соросятами за право грабить Украину. Именно с этим связаны последние рокировки в офисе гаранта и в правительстве. Об этом заявил политолог Михаил Чаплыга.«Зеленский решил, что пришло время переделать страну под себя. Видимо понял, что стране каюк, и решил снять с нее все ценное. Но тут беда - все ценное уже у «соросятины»… вот и ополчился он», - считает эксперт.Назначение бывшего топ-менеджера Нафтогаза Юрия Витренко на пост и.о. министра энергетики – из этой серии. Чаплыга считает, что президент демонстративно наплевал на мнение ВР в парламентско-президентской республике, но сделал это не для того, чтобы снять сливки с неминуемого повышения тарифов.Зеленский просто хочет поучаствовать в распиле остатков нефтегазовой инфраструктуры. Точно также, руками Саакашвили он начал «пилить» «Укрзализныцю».«Вот же юморист - создать руками гостей из солнечной Грузии «управляющую компанию» УЗ, куда переписать все доходное, а все убыточное, включая колею, повесить на государство. Потом обанкротить железную дорогу и себе же забрать ее в концессию. По той же схеме, что и порт в Херсоне. Формально им управляет соратник Саакашвили, неформально бенефициаром выступает глава Украины», - уверяет Чаплыга.Напомним, летом нынешнего года Владимир Зеленский принял участие в церемонии подписания соглашения о передаче госпредприятия «Херсонский морской торговый порт» в концессию грузино-швейцарской компании-консорциума «Рисоил-Херсон». Сам Зеленский поздравил всех с появлением первой в истории независимой Украины морской концессии. А также сообщил, что от этого проекта ожидается 300 миллионов гривен инвестиций. Тогда СМИ писали, что гарант фактически подарил большой порт друзьям Михаила Саакашвили. Но на самом деле, грузины были просто прикрытием для экс-комика. Тот же самый трюк Зеленский сейчас проделывает с железной дорогой, а на очереди – Нефтегаз.«А по Нефтегазу - тоже все просто: вспомните как президент Украины частникам из США под видом поляков слил добычу газа и газовые хранилища», - освежил память патриотов политолог.Он считает, что Зеленский специально эксплуатирует образ недалекого юмориста, а на самом деле, он - циничный, рациональный, прагматичный мародер страны. И как только это поняли соросята, то пошли в наступление на ОП, перед этим сгруппировав свои силы. Именно с этой перегруппировкой и связан уход с Банковой агента внешнего влияния Юлии Ковалив: она теперь будет бороться против своего недавнего шефа. Тот же Чаплыга предупреждает, что соросята готовят сильный удар по Зеленскому и команде, а пикеты под офисом главы государства с требованием уволить новоназначенного министра образования Сергея Шкарлетта – это только разминка.«Для полноты катастрофы не хватает мазков в энергосфере, но будет и это», - обещает эксперт.Также Чаплыга убежден, что западные агенты влияния скоро откроют «ящик Пандоры», поскольку в планы их хозяев не входит отдавать Зеленскому право на дерибан страны. Впрочем, украинским олигархам в этом плане тоже не позавидуешь: Запад намерен расправиться с лидерами основных финансовых групп.«С отставкой Юлии Ковалив с должности заместителя главы ОП мы наблюдаем как Ринат Ахметов теряет влияние на Офис Президента. Ринат Леонидович давно должен был понять, что заокеанские хозяева намерены «раздеть» всех украинских олигархов – вне зависимости от их заслуг перед Западом. Пионером выступил Павел Лазаренко, но наши олигархи не поняли намёка. Дальше - больше: Дмитрий Фирташ давненько сидит под арестом в Австрии, ФБР уже «догоняет» Игоря Коломойского, а Виктор Пинчук давно находиться в «ренте» Сороса. Фильм об убийстве донецкого миллионера Евгения Щербаня «Наследник» можно считать стартовым выстрелом в забеге по отжиму активов у Ахметова. Увольнение Юлии Ковалив, которая давно сидит на кэше у Ахметова - это очередной звоночек. Видно, не зря Владимир Зеленский ездил в Британию и встречался с руководством МИ-6. Именно оттуда идут команды по экспроприации украинских олигархов. И то, что все они купили недвижимость и перевели деньги в Лондон – только на руку британской разведке. Ощипывать будут и тут, и там», - прогнозирует ТГ-канал «Секретов нет». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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