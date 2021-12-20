Зеленский хочет одним выстрелом убить трёх зайцев: Медведчука, Ахметова и Порошенко • 84 • Украина

Бывший президент Украины Пётр Порошенко срочно уехал в Турцию после попытки вручить ему повестку с вызовом на допрос по делу о государственной измене и поставках угля с территории Донбасса. Под удар может попасть и Ахметов.



На самом деле существовал давно разработанный план, в рамках которого Зеленский устранит одним ударом сразу трёх противников. На Украине очень любят, когда одним действием решается сразу несколько проблем.



Арест Виктора Медведчука — это был первый шаг. Задержан также бизнесмен из угольной сферы Сергей Кузяра, по этому делу он проходит как подозреваемый в «госизмене и содействии терроризму». Следствие считает, что он причастен к срыву поставок угля на Украину из ЮАР в 2014—2015 гг., а также в организации поставок топлива с неподконтрольных территорий.



Затем в рамках подготовки ко второму шагу был задержан экс-министр энергетики и угольной промышленности (со 2 декабря 2014 года по 14 апреля 2016 года) Владимир Демчишин по уголовному делу о содействии терроризму за организацию поставок угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.



Следствие будет давить на Демчишина и Кузяру, чтобы они дали показания на Медведчука и Порошенко, что за всеми схемами поставок угля с Донбасса на Украину стояли два человека — Медведчук и Порошенко. Не надо забывать и про третьего фигуранта, кому этот уголь поставлялся по схеме, согласно которой он доставляется не из Донбасса, а будто бы из Роттердама. Я имею в виду Рината Ахметова.



С одной стороны, можно сказать — ну что тут такого? На тот момент «ЛДНР» не были террористическими организациями, по ту сторону линии разграничения спокойно работали украинские ещё не «национализированные боевиками» предприятия. В соглашении между «Центрэнерго» и шахтами Донбасса не было ничего криминального, ведь оно полностью соответствовала закону «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который Верховная Рада приняла во исполнение минских договорённостей. Закон гарантировал социально-экономическую поддержку Донбасса со стороны государства, только в марте 2015 года парламент приостановил его действие до проведения на неподконтрольных территориях демократических выборов согласно украинскому законодательству.



С другой стороны, важно, как это будет подано.



А подано это будет так: Порошенко в сговоре с кумом Путина и с олигархом Ахметовым грабили украинский народ во время войны. Пока «воины света» гибли в АТО, беспринципные мерзавцы зарабатывали на их крови миллиарды долларов. Причём сегодняшней власти принципиально важно показать плотное сотрудничество Медведчука и Порошенко, это должно обнулить поддержу каждого среди их электората. Задача сделать подследственных предателями в глазах не только своих, но и в глазах всего украинского народа. Важно показать, какие чудовищные деньги были заработаны на этих сделках, в то время, как простой народ не знал, как выжить.



Материалы на Порошенко были готовы уже пару недель. Ждали отмашку от Зеленского. Зеленский дал отмашку. Но если я, сидя в Крыму, знаю подробности этого дела, то уж Порошенко знает их точно. Пётр Порошенко решил улететь на время. Очень опасный ход. Улетев на время, можно потерять навсегда возможность вернуться.



Если задуманная операция удастся Зеленскому в полном объёме, то он одним выстрелом убивает всех зайцев. Решает политические проблемы. Выводит неудобного Медведчука из игры, выводя на его место очень удобного спойлера Бойко. Убирает Порошенко. И получит возможность давления на Ахметова, вынуждая Ахметова либо идти договариваться к Зеленскому, сдавая своих подельников Разумкова, Авакова и иже с ними, либо ждать ареста в рамках угольного дела.



Посмотрим, как будет дальше развиваться это дело. Человек, как говорится, предполагает, а Бог располагает. Другими словами, в жизни редко получается так, как было запланировано.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко срочно уехал в Турцию после попытки вручить ему повестку с вызовом на допрос по делу о государственной измене и поставках угля с территории Донбасса. Под удар может попасть и Ахметов.На самом деле существовал давно разработанный план, в рамках которого Зеленский устранит одним ударом сразу трёх противников. На Украине очень любят, когда одним действием решается сразу несколько проблем.Арест Виктора Медведчука — это был первый шаг. Задержан также бизнесмен из угольной сферы Сергей Кузяра, по этому делу он проходит как подозреваемый в «госизмене и содействии терроризму». Следствие считает, что он причастен к срыву поставок угля на Украину из ЮАР в 2014—2015 гг., а также в организации поставок топлива с неподконтрольных территорий.Затем в рамках подготовки ко второму шагу был задержан экс-министр энергетики и угольной промышленности (со 2 декабря 2014 года по 14 апреля 2016 года) Владимир Демчишин по уголовному делу о содействии терроризму за организацию поставок угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.Следствие будет давить на Демчишина и Кузяру, чтобы они дали показания на Медведчука и Порошенко, что за всеми схемами поставок угля с Донбасса на Украину стояли два человека — Медведчук и Порошенко. Не надо забывать и про третьего фигуранта, кому этот уголь поставлялся по схеме, согласно которой он доставляется не из Донбасса, а будто бы из Роттердама. Я имею в виду Рината Ахметова.С одной стороны, можно сказать — ну что тут такого? На тот момент «ЛДНР» не были террористическими организациями, по ту сторону линии разграничения спокойно работали украинские ещё не «национализированные боевиками» предприятия. В соглашении между «Центрэнерго» и шахтами Донбасса не было ничего криминального, ведь оно полностью соответствовала закону «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который Верховная Рада приняла во исполнение минских договорённостей. Закон гарантировал социально-экономическую поддержку Донбасса со стороны государства, только в марте 2015 года парламент приостановил его действие до проведения на неподконтрольных территориях демократических выборов согласно украинскому законодательству.С другой стороны, важно, как это будет подано.А подано это будет так: Порошенко в сговоре с кумом Путина и с олигархом Ахметовым грабили украинский народ во время войны. Пока «воины света» гибли в АТО, беспринципные мерзавцы зарабатывали на их крови миллиарды долларов. Причём сегодняшней власти принципиально важно показать плотное сотрудничество Медведчука и Порошенко, это должно обнулить поддержу каждого среди их электората. Задача сделать подследственных предателями в глазах не только своих, но и в глазах всего украинского народа. Важно показать, какие чудовищные деньги были заработаны на этих сделках, в то время, как простой народ не знал, как выжить.Материалы на Порошенко были готовы уже пару недель. Ждали отмашку от Зеленского. Зеленский дал отмашку. Но если я, сидя в Крыму, знаю подробности этого дела, то уж Порошенко знает их точно. Пётр Порошенко решил улететь на время. Очень опасный ход. Улетев на время, можно потерять навсегда возможность вернуться.Если задуманная операция удастся Зеленскому в полном объёме, то он одним выстрелом убивает всех зайцев. Решает политические проблемы. Выводит неудобного Медведчука из игры, выводя на его место очень удобного спойлера Бойко. Убирает Порошенко. И получит возможность давления на Ахметова, вынуждая Ахметова либо идти договариваться к Зеленскому, сдавая своих подельников Разумкова, Авакова и иже с ними, либо ждать ареста в рамках угольного дела.Посмотрим, как будет дальше развиваться это дело. Человек, как говорится, предполагает, а Бог располагает. Другими словами, в жизни редко получается так, как было запланировано. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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