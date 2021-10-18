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Зеленский хочет обменять Медведчука

18 октября 2021, 08:20  •  148 • Украина

Украина могла бы рассмотреть обмен кума президента России Владимира Путина, подозреваемого в госизмене депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука на удерживаемых граждан Украины, если бы Россия подтвердила, что Медведчук имеет российское гражданство, заявил президент Владимир Зеленский в интервью одному из украинских телеканалов.

«Господин Медведчук — гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство.

С другой стороны, если бы Россия подтвердила, что у господина Медведчука есть российское гражданство (ну, например, вполне возможно), то мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели возможности обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине», — отметил Зеленский.

Вместе с тем, по словам Зеленского, Россия прямо не заявляла свои требования «оставить в покое» Медведчука.

«Прямых вещей не было», — сказал президент.

Слова Зеленского прокомментировал депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин.

«Так Медведчука просто взяли в заложники? Для того, чтобы шантажировать Путина? Для того, чтобы обменять на дешевый газ? Или на дешевый уголь? Или на показ телесериала “Сваты” на “Россия-1”?» — написал он.

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