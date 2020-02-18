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Зеленский хочет лишить Донбасс слова: Эксперты о попытках Киева свалить вину за провал Минских соглашений на Россию

18 февраля 2020, 13:09  •  130 • Политика
Эксперты прокомментировали попытки Киева свалить вину за провал Минских соглашений на Россию. В частности, президента Украины Владимира Зеленского уличили в попытке лишить республики Донбасса слова.
Украинские партнеры на Западе не заинтересованы в выполнении Минских соглашений. Об этом РИА ФАН заявил член Совета Федерации Андрей Климов.
Публично о своем отказе от соглашений украинские политики говорить не хотят или утверждают, что договорённости были заключены Петром Порошенко "под дулом пистолета". На Западе такое мнение неприемлемо, поэтому Киеву приходится идти на различные ухищрения.
Нужно понимать, что власти Украины боятся последствий, которые повлияют на политическую систему в случае реализации Минских соглашений. Так, Киеву придется восстанавливать экономики ЛНР и ДНР, которые он и разрушил. Кроме того, появится значительный процент избирателей, которые ненавидят украинских политиков.
"Есть еще целый ряд причин такого же рода. Некоторые могут вспомнить былые обиды, и это будет не очень здорово для тех украинцев, которые совершали там разного рода преступления против человечности", - отметил эксперт.
Ранее в рамках Мюнхенской конференции группа лидеров по вопросам евроатлантической безопасности сделала совместное заявление, представив план о "12 шагах по укреплению безопасности на Украине и в Евроатлантическом регионе". Однако публикация инициативы была воспринята в штыки украинской "партией войны", включая и экс-президента Украины Петра Порошенко.
Против националистов не рискнул пойти и действующий глава государства Владимир Зеленский. Вместо этого он начал продвигать идею о совместном патрулировании участка российско-украинской границы в Донбассе, к которому планируется привлечь ОБСЕ и представителей ДНР и ЛНР. Политик также рассчитывает провести выборы на неподконтрольных Киеву территориях уже в октябре 2020 года, но на украинских условиях.
Впрочем, политолог Антон Бредихин не верит в реалистичность подобной инициативы. Дело в том, что затем Зеленский предложит ввести такие патрули на территории Донецкой и Луганской народных республик.
"Такой шаг полностью исключит формат возможной самостоятельности местных правоохранительных органов. Дальше украинский лидер будет стремиться лишить Донецкую и Луганскую народные республики слова", - цитирует rueconomics.ru слова эксперта.

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