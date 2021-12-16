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Зеленский хочет использовать "Северный поток – 2" для встречи с президентом России

16 декабря 2021, 05:25  •  121 • Политика
Не скрывающий надежд на встречу с президентом России Владимиром Путиным глава Украины ищет поводы для торга.
По мнению Владимира Зеленского, сподвигнуть Кремль на встречу может ситуация с газопроводом "Северный поток – 2", из-за которого ЕС и США вводят санкции. Такое предположение президент России высказал на брифинге в Брюсселе.
Своё желание о встрече и предполагаемые темы теоретически возможных переговоров он сформулирован так:
Я бы благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении "Минска" или другие шаги для окончания конфликта могли бы быть решены. Но это его право,
– заявил Зеленский.
При этом глава Украины ранее неоднократно призывал США ввести санкции в отношении всех, кто имел отношение к обслуживанию и строительству «Северного потока – 2». При этом он прикрывался "благой целью" – прекращение энергетического шантажа стран, входящих в ЕС.
Владимира Зеленского поддержала глава МИД Германии Анналена Бербок. Она заявила, что газопровод не соответствует нормам ЕС и его нельзя одобрять в ныне существующем виде. Здесь она вступила в противоречие с мнением канцлера Австрии Карла Нехаммера. Он, в свою очередь, заявил: "Северный поток – 2" важен для Европы и использовать его как инструмент давления на Россию неправильно. Об этом сообщает ТАСС.

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