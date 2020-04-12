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"Зеленский как политик не может держать удар". Эксперт оценил слова президента Украины об усталости от коронавируса

12 апреля 2020, 14:00  •  94 • В России

В своем Инстаграме руководитель Незалежной заявил, что в борьбе с COVID-19 он очень устал. Но при том не сломлен. Он продолжает борьбу, шлет самолеты в Китай за масками и уверен, что вскоре сможет обратиться к согражданам с обращением, состоящим из одного предложения «на Украине заболевших и умерших нет».

Оптимизм Владимира Зеленского подкупает. Но не всех. «КП» обратилась за комментарием к известному политологу Ростиславу Ищенко.

- Руководитель Украины заявил о своей усталости, но добавил о решимости продолжать битву с коронавирусом...

- Все страны мира сталкиваются с проблемами дефицита защитных средств от коронавируса - от масок до приборов ИВЛ. Тех, кто прошел бы это без проблем — ну, таких стран просто нет... В обычное время никто миллиардных запасов защитных масок не делает. Другое дело, что кто-то может закрыть дефицит за месяц - как Китай или Россия. На Украине не могут — технически нет таких производственных мощностей...

- То есть, миллиона масок в день украинцев не получат?

- Сомнительно. Россия выходила на выпуск 2 млн масок в день в течении месяца. При всем уважении к Украине — это совершенно разные возможности. У Киева для наращивания производства нет ни промышленности, ни денег. Если каждый украинец пошьет себе по маске — то, может, и получится до 20 млн масок в день. Но мы же говорим о промышленных мощностях, а не о том, что каждый будет на самообеспечении. Повторюсь, выйти на миллион масок в день Украине нереально. Не потому, что все плохо в стране. А потому что правительство мало что контролирует. И мало чем управляет. Нет ни внутреннего, ни внешнего ресурса.

- Президент Зеленский говорит о 66 млрд. гривен, направленных на борьбу с коронавирусом.

- Если 66 миллиардов гривен Нацбанк Украины нарисует — тогда направят. У них большие проблемы с бюджетом и большие проблемы с заимствованиями. Дважды не удалось разместить еврооблигации — за два месяца. Украинское правительство ничего не смогло занять. Появилась идея, что Минфин будет продавать свои облигации Нацбанка. То есть просто включить печатный станок - и печатать гривну . Так можно хоть триллионы напечатать — но, боюсь, лучше от этого никому не будет.

- Но Украина же получила 1.2 млн долларов США из Вашингтона - на борьбу с коронавирусом?

- Получили. Но это очень небольшие деньги.

- Зеленский говорил и о 30 млрд гривен на поддержку пенсионеров…

- В бюджете огромная дыра, ничем реальным не заполненная — необходимы несколько миллиардов для неотложных расходов, чтобы залатать бюджет. Если чудом смогут занять - тогда допечатывать миллиарды гривен не будут.

- Когда украинский президент говорит нации, что непрерывная борьба с коронавирусом его утомила - кто должен его услышать?

- Думаю, он действительно устал. Я посмотрел на московского мэра — он постарел на несколько лет. Это тяжелая работа. Никто не знает, как бороться с эпидемией — но бороться надо. Устали все. И Трамп, и Путин, и Меркель, и Макрон. Просто не все об этом говорят вслух. Зеленский, похоже, как политик, удар держать не может. И жалуется своему народу — чтобы народ его пожалел.

- Глава украинского Миноброны заявил о нехватке защитных средств…

- Это не является тревожным симптомом. Потому что это секрет Полишинеля — в Вооруженных силах Украины давно не хватает ничего. Даже пулеметов — используют на Донбассе пулеметы второй мировой войны. Вплоть до расконсервации пулеметов Максим. Все давно продано — в том числе, и костюмы химзащиты. Это известно было не сегодня и не вчера.

- То есть деньги, которые будут направлены на производство масок, костюмов химзащиты, на помощь пенсионерам — они в песок уйдут?

- Если вы захотите прыгнуть на 10 метров с шестом — у вас не получится, как бы вы не тренировались. Есть желание — а есть возможности. Можете тренироваться как угодно — не получится у вас ничего.

- Но ведь борьба с коронавирусом на Украине все-таки хоть в чем то эффективна?

- Меры, предпринимаемые украинской властью, не подкреплены ничем. Они не смогли обеспечить карантинные меры, изоляцию — народ гуляет все равно. Ограничительные меры на словах вводили. Еще месяц назад они отключили городской транспорт по всем крупным городам, чтобы люди никуда не ходили. Но граждане продолжают ходить - и правительство не может обеспечить выполнение своих предписаний. В этом нет ничего удивительного. Украина исчерпала ресурс своей государственности. Потому украинские топ-политики говорят тоже об этом — коронавирус показал, что у незалежной государственности нет. Органы власти, которые якобы существуют, де факто не в состоянии выполнять свои функции.

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