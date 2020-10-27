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Зеленский как баран будет долбиться в стену националистического электората

27 октября 2020, 21:55  •  105 • Украина

Местные выборы продемонстрировали потерю доверия граждан Украины к государственным институциям и партии власти, но власть не сделает выводов из этого.

Об этом заявил киевский политолог Александр Семченко.

«Главной особенностью этих выборов стала рекордно низкая явка. За все годы независимости так мало людей на выборы еще не приходило. Это показывает отношение людей, их уровень доверия институтам власти как таковым. 2/3 граждан Украины считают, что эти институты вообще ничего не стоят, и что выборы не стоят их участия.

«Слуги народа» ожидаемо потеряли свою позицию. Они и получили крайне низкий результат. Причем если его умножить на явку, то получится еще ниже. Когда Зеленский набрал свои 73%, за него проголосовало с учетом явки около 43% всех жителей страны. А сейчас за «Слуг народа» проголосовало менее 10% жителей страны. Потеря просто катастрофическая. В странах, которые называются демократическими, после такого премьер уходит в отставку и парламент распускается. Это – явный вотум недоверия народа.

Но у нас никаких выводов не сделают. И никаких внешнеполитических изменений не будет. Президент заигрывает с националистическим электоратом и после такого проигрыша он с еще большим остервенением будет это делать надеясь что-то там оторвать у Порошенко. Зеленский как баран будет долбиться в ту же стену, что и раньше», – сказал Семченко.

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