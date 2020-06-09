Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Монтян: «Я на собственной шкуре ощутила, что конец Украины близок»
Турки роем "громили" российские "Панцири". И так было "...
"Отравленные" и "убитые" Скрипали нашлись. Они сбежали из Бр...
Полторы сотни танков с «зелёными человечками» у линии разграничения ждут команды...
Главная / Политика

Зеленский извинился за сравнение Украины с актрисой из фильмов для взрослых

09 июня 2020, 21:00  •  60 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com|www.globallookpress.com
Лидер украинцев критически оценил часть своего творчества
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о чувстве стыда за некоторые шутки, которые он произнес в период выступлений в качестве актера студии "Квартал 95".
В частности, экс-комик вспомнил номер, в котором поднималась тема получения Киевом международных кредитов. Тогда актер Зеленский сравнил Украину с "актрисой из немецкого фильма для взрослых", поскольку она "готова принять в любом количестве, с любой стороны".
Сегодня в интервью "Украинской правде" глава государства сообщил, что данная шутка "была о другом", а именно, о финансовой несостоятельности Незалежной.
"Если действительно большое количество людей, или даже кто-то, это воспринял как шутку и сравнение Украины с "проституткой", то за такие вещи мне стыдно", – цитирует пана Зеленского РИА "Новости".
Президент подчеркнул, что был "не прав". Одновременно отметил, что страна должна быть независимой и никто не смел ею управлять со стороны.
Напомним, Зеленский, являясь одним из основателей "Квартала 95", ушел из студии после избрания на президентский пост весной 2019 года. Феерическое выступление актера с номером о финансовой несостоятельности Украины можно посмотреть на "Ютубе".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
09 июня 2020, 08:00
Откажется от Крыма? Забудет о Донбассе? Пушков объяснил, почему все надежды Запада вылетели в трубу
09 июня 2020, 12:00
МиГ-29 заглушили турецкие радары боевиков в Сирии
09 июня 2020, 00:00
Британская полиция оробела перед протестующими, снесшими памятник работорговцу
09 июня 2020, 03:00
Держи карман уже: беженцев без статуса лишат российской пенсии
09 июня 2020, 10:00
Главная ненавистница Трампа еле встала после акции на коленях в конгрессе
09 июня 2020, 08:00
Пушков высмеял американского историка из-за слов о России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июня 2020, 20:55
"Это уже неприлично выглядит": Политолог назвал слабого министра России
06 июня 2020, 13:55
Россия потребовала от США отдать захваченную собственность и получила отказ
02 июня 2020, 21:55
Плачевная ситуация в ВСУ выявила подлинные масштабы COVID-19 на Украине
08 июня 2020, 07:55
Оружие для «Ратника»: как АК-12 приходит на смену своему предшественнику в российской армии
03 июня 2020, 12:55
Зачем Путин это сказал? Будет "тотальный скулёж". Баранец о реакции Запада
05 июня 2020, 23:55
Не страна - цирк: Прожорливые украинские мыши вывели французов из себя
04 июня 2020, 09:55
Послу России в США хватило трёх букв, чтобы защитить "Северный поток - 2"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.