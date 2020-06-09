Зеленский извинился за сравнение Украины с актрисой из фильмов для взрослых

Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com|www.globallookpress.com

Лидер украинцев критически оценил часть своего творчества

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о чувстве стыда за некоторые шутки, которые он произнес в период выступлений в качестве актера студии "Квартал 95".

В частности, экс-комик вспомнил номер, в котором поднималась тема получения Киевом международных кредитов. Тогда актер Зеленский сравнил Украину с "актрисой из немецкого фильма для взрослых", поскольку она "готова принять в любом количестве, с любой стороны".

Сегодня в интервью "Украинской правде" глава государства сообщил, что данная шутка "была о другом", а именно, о финансовой несостоятельности Незалежной.

"Если действительно большое количество людей, или даже кто-то, это воспринял как шутку и сравнение Украины с "проституткой", то за такие вещи мне стыдно", – цитирует пана Зеленского РИА "Новости".

Президент подчеркнул, что был "не прав". Одновременно отметил, что страна должна быть независимой и никто не смел ею управлять со стороны.

Напомним, Зеленский, являясь одним из основателей "Квартала 95", ушел из студии после избрания на президентский пост весной 2019 года. Феерическое выступление актера с номером о финансовой несостоятельности Украины можно посмотреть на "Ютубе".

