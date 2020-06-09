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Зеленский извинился за сравнение Украины с актрисой из фильмов для взрослых
09 июня 2020, 21:00 • 60 • Политика
Лидер украинцев критически оценил часть своего творчества
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о чувстве стыда за некоторые шутки, которые он произнес в период выступлений в качестве актера студии "Квартал 95".
В частности, экс-комик вспомнил номер, в котором поднималась тема получения Киевом международных кредитов. Тогда актер Зеленский сравнил Украину с "актрисой из немецкого фильма для взрослых", поскольку она "готова принять в любом количестве, с любой стороны".
Сегодня в интервью "Украинской правде" глава государства сообщил, что данная шутка "была о другом", а именно, о финансовой несостоятельности Незалежной.
"Если действительно большое количество людей, или даже кто-то, это воспринял как шутку и сравнение Украины с "проституткой", то за такие вещи мне стыдно", – цитирует пана Зеленского РИА "Новости".
Президент подчеркнул, что был "не прав". Одновременно отметил, что страна должна быть независимой и никто не смел ею управлять со стороны.
Напомним, Зеленский, являясь одним из основателей "Квартала 95", ушел из студии после избрания на президентский пост весной 2019 года. Феерическое выступление актера с номером о финансовой несостоятельности Украины можно посмотреть на "Ютубе".
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