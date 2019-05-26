Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Священника жестко заткнули, когда он назвал майданом протесты в Екб
Внеземные факторы и их воздействие на человека: эксперимент длиною в жизнь
Пушков сравнил «покорение мира» Украиной с полетом на Марс
"С чем эту Европу едят": Битва в Европарламенте "за" и "...
Главная / В России

Зеленский изобрел еще одного «великого украинца» - русского авиаконструктора Сикорского

26 мая 2019, 21:09  •  34 • В России

Шестой президент Украины второй раз за неделю призвал продвинутых этнических украинцев возвращаться на берега Днепра - на этот раз, чтобы сделать незалежную «базой для дальнейшего покорения мира». Призыв был приурочен к 130-летию со дня рождения Игоря Сикорского, который, как известно даже детсадовцам, изобрел вертолет.

Ну а Зеленский изобрел еще одного «великого украинца». Совершить такое изобретение проще пареной репы. Напомнить - Сикорский появился на свет в Киеве. И - ура, готов еще один украинский гений, которых незалежная и самостийная земля рождает, по мнению Зеленского, словно американский конвейер «Форды» штампует.

Первые свои самолеты Сикорский (слева) назвал «Русский витязь» и «Илья Муромец»

Не важно, что родился Игорь Иванович в Российской империи в семье русского профессора-психиатра. И кто там будет вспоминать, что основоположник российского авиастроения грыз гранит науки в Петербургском морском училище. Кого волнует, что пять важнейших для него лет он работал главным конструктором в отделе Русско-балтийского вагонного завода в Санкт-Петербурге. И не к ночи будет помянуто, что построенные на брегах Невы первые свои самолеты Сикорский назвал «Русский витязь» и «Илья Муромец». Он любил и Питер, и Киев (который всегда считал русским городом), но не полюбил большевиков, в 1918 году покинул Россию и добрался до Америки, где, собственно, и появились вертолеты Сикорского. Так что вашингтонский обком мог бы намекнуть младшему брату, что почти две трети жизни Сикорский провел в США, где стал успешным, богатым, знаменитым. А потому был «американским изобретателем»!

Но напоминать не станут - Игорь Иванович до конца жизни считал себя русским человеком, участвовал в монархическом движении и построил в Стратфорде Николаевский храм Русской православной церкви за рубежом. К счастью, шабаша чертей и ведьм на Днепре ему увидеть не довелось...

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



34
Источник
Похожие новости
25 мая 2019, 22:24
Многодетная мать Анна Банщикова поделилась секретом стройности
25 мая 2019, 02:54
Есть ли у Украины будущее, если все уехали на заработки
26 мая 2019, 14:39
"Ничего не добьются": В Крыму не верят, что Германия пойдет на новые санкции ради украинских моряков
26 мая 2019, 17:54
Эксперт: Дефолт Украины неизбежен, чем раньше Зеленский его объявит, тем лучше для него
24 мая 2019, 23:39
Кадыров опроверг слухи о своём назначении на пост вице-премьера
24 мая 2019, 20:24
«Грязная» нефть, лимузин «Аурус» и заслуги хоккеиста Овечкина
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 мая 2019, 09:39
"Да им пофиг судьба и одних и вторых!" Из-за ошибки посольства Украины в США - с фото евреев и татар, в Сети разгорается скандал
25 мая 2019, 07:54
"Мы его начали сразу прессовать": Климкин рассказал байку, как пил водку с Лавровым
24 мая 2019, 02:39
Империя Порошенко наносит ответный удар: Михеев объяснил смысл метаний экс-президента Украины по Европе
20 мая 2019, 04:24
"День освобождения от Порошенко": На Украине перед инаугурацией нового президента Зеленского не могут забыть о старом
23 мая 2019, 03:54
"Служанка при королевской семье": Раскрыта неизвестная сторона "счастливой жизни" Кейт Миддлтон и принца Уильяма
24 мая 2019, 09:09
Доллар сбросят с пьедестала? Wall Street Journal назвал главную причину краха американской валюты
24 мая 2019, 09:09
Переговоры будут, "размен" - нет: В Киеве поставили условие по миру в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.