Шестой президент Украины второй раз за неделю призвал продвинутых этнических украинцев возвращаться на берега Днепра - на этот раз, чтобы сделать незалежную «базой для дальнейшего покорения мира». Призыв был приурочен к 130-летию со дня рождения Игоря Сикорского, который, как известно даже детсадовцам, изобрел вертолет.

Ну а Зеленский изобрел еще одного «великого украинца». Совершить такое изобретение проще пареной репы. Напомнить - Сикорский появился на свет в Киеве. И - ура, готов еще один украинский гений, которых незалежная и самостийная земля рождает, по мнению Зеленского, словно американский конвейер «Форды» штампует.

Первые свои самолеты Сикорский (слева) назвал «Русский витязь» и «Илья Муромец»

Не важно, что родился Игорь Иванович в Российской империи в семье русского профессора-психиатра. И кто там будет вспоминать, что основоположник российского авиастроения грыз гранит науки в Петербургском морском училище. Кого волнует, что пять важнейших для него лет он работал главным конструктором в отделе Русско-балтийского вагонного завода в Санкт-Петербурге. И не к ночи будет помянуто, что построенные на брегах Невы первые свои самолеты Сикорский назвал «Русский витязь» и «Илья Муромец». Он любил и Питер, и Киев (который всегда считал русским городом), но не полюбил большевиков, в 1918 году покинул Россию и добрался до Америки, где, собственно, и появились вертолеты Сикорского. Так что вашингтонский обком мог бы намекнуть младшему брату, что почти две трети жизни Сикорский провел в США, где стал успешным, богатым, знаменитым. А потому был «американским изобретателем»!

Но напоминать не станут - Игорь Иванович до конца жизни считал себя русским человеком, участвовал в монархическом движении и построил в Стратфорде Николаевский храм Русской православной церкви за рубежом. К счастью, шабаша чертей и ведьм на Днепре ему увидеть не довелось...

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