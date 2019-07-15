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Зеленский изменил состав СНБО

15 июля 2019, 15:24  •  41 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом изменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Документ опубликован на сайте украинского лидера.
 
© Serg Glovny/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Из указа следует, что в персональный состав СНБО войдут глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев и председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский.

Кроме того, в СНБО теперь будут руководитель офиса президента Андрей Богдан, а также заместители руководителя ОП Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка.

1 июня секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал об итогах первого заседания обновлённого совета.

По его словам, удалось решить вопрос зарплат горняков, а также проблемы с водоснабжением в Донбассе.

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