Зеленский изменил состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом изменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Документ опубликован на сайте украинского лидера.

Из указа следует, что в персональный состав СНБО войдут глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев и председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский.

Кроме того, в СНБО теперь будут руководитель офиса президента Андрей Богдан, а также заместители руководителя ОП Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка.

1 июня секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал об итогах первого заседания обновлённого совета.

По его словам, удалось решить вопрос зарплат горняков, а также проблемы с водоснабжением в Донбассе.