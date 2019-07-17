Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Достигнет исторического максимума»: в США прогнозируют рекордный рост экспорта ...
"Редкий цинизм": В России призвали ответить на ультиматум ЕС по МН17 &...
Володин допустил точечные изменения в Конституцию
Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве, чтобы "н...
Главная / Украина

Зеленский изменил порядок службы в армии в случае военного положения

17 июля 2019, 12:54  •  105 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский внёс изменения в положение о прохождении военной службы в Вооружённых силах страны.
 
РИА Новости
 

Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

Отмечается, что в случае введения военного положения (для формирования военных администраций) в населённые пункты отправляются военнослужащие с целью выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с сохранением на военной службе, без исключения из списков личного состава.

О назначении военнослужащих, командированных на должности в военные администрации, соответствующие военные администрации письменно сообщают в Генштаб ВСУ.

Отдельно в указе уточнены сроки выслуги для лиц младшего и старшего офицерского состава, которые проходят военную службу в условиях «объявление состояния войны». В частности, такие сроки выслуги устанавливаются «в день и время прекращения состояния войны».

В начале мая депутаты Верховной рады Украины разработали законопроект, предлагающий ввести в стране понятие «особый период», позволяющее призывать резервистов на службу без объявления мобилизации войск. Предполагается, что резервистов будут призывать на службу сроком до шести месяцев. Отмечается, что при необходимости в соответствии с указом украинского президента резервисты по истечении установленных сроков могут быть задержаны на службе на период до шести месяцев. В законопроекте говорится, что общая длительность службы в военном резерве в рамках действия «особого периода» не может превышать 18 месяцев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
16 июля 2019, 14:09
Суд в Амстердаме отложил решение по делу о скифском золоте
16 июля 2019, 18:54
Советники лидеров "нормандской четверки" договорились об обмене пленными в течение месяца
16 июля 2019, 23:54
На Украине завели дело из-за дискредитации партии Вакарчука
16 июля 2019, 14:09
В Киеве пока не планируют назначать посла Украины в России
16 июля 2019, 20:39
В Госдуме оценили идею Климкина сделать украинский официальным языком ООН
17 июля 2019, 12:54
Посол России: Вашингтон и Киев не представили следствию свои данные по делу МН17
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 июля 2019, 01:39
Киев снова перед выбором: Зеленский ведет себя как царь! Но хоть «Славу Украине» с ул...
17 июля 2019, 06:39
Убил пассажиров и напарника: Французы изложили жуткую версию гибели малазийского &quo...
17 июля 2019, 06:39
Подлодка «Сюффрен» бросает вызов морской авиации ВМФ России. Коварный охотник с возмо...
17 июля 2019, 03:24
Война в Донбассе и российский газ: Зеленский позвонил Меркель посоветоваться
17 июля 2019, 00:09
"Не устоял перед соблазном": Небензя жестко осадил постпреда Германии за сп...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июля 2019, 01:09
Искали неделю: Таинственно пропавшую на греческом острове учёную обнаружили в природной могиле
11 июля 2019, 17:09
«Риск прямой конфронтации усилился»: Москва призвала все стороны проявлять сдержанность в районе Персидского залива
12 июля 2019, 17:39
Опаснее, чем кажется на первый взгляд: В Крыму оценили заявление Киева о переименовании России
16 июля 2019, 01:24
"Это они всегда хотят на халяву": Украина продлила санкции против России и получила неудобный вопрос про газ
13 июля 2019, 21:24
Китай вводит против США первые настоящие санкции
16 июля 2019, 12:39
Украинские вояки сбросили на себя полтонны взрывчатки
11 июля 2019, 23:54
Жители Тбилиси: "Путин хотел наказать нас, но ему не удалось" (Опрос)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.