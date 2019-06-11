|
Зеленский испугался новых обвинений? Президент Украины сбежал с заседания Конституционного суда
11 июня 2019, 15:54 • 172 • В мире
Президент Украины Владимир Зеленский пришёл на заседание Конституционного суда страны, где рассматривается его требование распустить Верховную раду. Однако высказавшись, сразу же сбежал с него, оставив только своего представителя. Судя по его объяснению, украинский "гарант" мог испугаться новых обвинений в свой адрес: "Чтобы никто потом не сказал, что мое присутствие имело влияние на судей и решение было принято под давлением".
Сегодня в Конституционном суде Украины рассматривался вопрос роспуска парламента. Ранее, напомним, вступил в силу указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске 8-го созыва Верховной рады и проведении досрочных парламентских выборов 21 июля.
Сам Зеленский накануне на странице в соцсети пообещал лично явиться на заседание. И не обманул. Действительно пришёл.
"Не мне рассказывать вам, что такое дух и буква закона. Я уверен, что решение о роспуске Верховной рады Украины отвечает обоим этим критериям, - обратился президент к судьям. - Об ответственности духа закона свидетельствуют многие факторы. Граждане Украины не просто не верят Раде. Рейтинг доверия - 4%".
Но после того как высказал свою точку зрения, сразу же сбежал, оставив лишь своего представителя - Фёдора Вениславского.
Судя по объяснениям самого Зеленского, он мог испугаться новых обвинений в свой адрес. Напомним, в украинском истеблишменте уже не раз поднимался вопрос о том, что новый глава Незалежной вопреки своим предвыборным обещаниям продолжает политику предшественника, а с речью в Брюсселе так и вовсе казус вышел. Сторонники Петра Порошенко обратили внимание на то, что она очень похожа на то, что говорил предшественник Зеленского.
На этот раз "гарант" решил не давить на судей и покинул зал.
"Покидаю зал, чтобы никто потом не сказал, что мое присутствие имело влияние на судей и решение было принято под давлением".
Политолог и историк Владимир Корнилов у себя в Twitter весьма иронично отозвался об аргументе Зеленского против Рады и предложил на будущее запомнить этот "довод".
"Зеленский в Конституционном суде привел сейчас убедительное юридическое обоснование роспуска Верховной Рады: мол, доверие к ней у населения составляет всего 4%. И ушел, - отметил эксперт. - Надо вспомнить этот довод, когда уровень доверия к самому Зеленскому упадет до уровня плинтуса. Не забудьте".
Фото: twitter/Kornilov1968
Подпишитесь на нас
Загрузка...
172
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 июня 2019, 00:24
|
08 июня 2019, 19:39
|
05 июня 2019, 23:09
|
06 июня 2019, 12:09
|
07 июня 2019, 07:54
|
09 июня 2019, 15:09
|
07 июня 2019, 11:09