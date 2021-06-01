Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми о болезненном уроке Путина: Байден всё правильно понял
Бабченко вновь "отправили" на тот свет: "Это невыносимо!"
Немцы против Украины: "Крымский мост реально существует"
В Египте умер экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь. Утонул ил...
Главная / Политика

Зеленский испугался флеш-рояля в руках Путина по "Северному потоку-2"

01 июня 2021, 18:00  •  285 • Политика
Фото: Volodymyr Zelensky/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Москва использует балтийскую трубу для решения вопроса Донбасса
После ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" Россия сделает все, чтобы остановить транзит газа через украинскую территорию. Москва не станет заключать с Киевом новый контракт. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, текст которого размещен на сайте главы государства.
Лидер Незалежной назвал "СП-2" для Москвы "козырной ставкой".
"Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа", – сказал Владимир Александрович.
По его мнению, Россия будет использовать тему газопровода как рычаг воздействия на ситуацию в Донбассе, особенно с учетом того, что в регионе сейчас идет выдача паспортов РФ – около 300 тыс уже на руках жителей ДНР и ЛНР.
Пан Зеленский в очередной раз объявил газопровод угрозой для энергетической безопасности Незалежной и всей Европы.
"Россия точно нас отключит. <...> Если они завершат техническую сторону "Северного потока-2" в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было", – убежден президент.
"Северный поток – 2" является не экономическим, а политическим оружием Москвы, причем "очень мощным", подытожил глава соборной.
Напомним, Россия и Украина подписали соглашение по транзиту голубого топлива сроком на пять лет в конце декабря 2019 года. Общий объем транспортировки сырья в Европу составит 225 млрд куб. м – 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах. Договор заключен на условиях "качай или плати". При недопоставках газа "Газпром" все равно обязан оплачивать оговоренный объем.
Ранее в апреле стало известно, что отечественный монополист активно стал закачивать топливо в Европу из-за повышенного спроса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



285
Источник
Похожие новости
01 июня 2021, 02:25
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жарят"
01 июня 2021, 09:45
Нет - и точка: Вучич закрыл вопрос с Россией
01 июня 2021, 06:05
"Украинцев пытались сломать": Эксперт назвал политику Киева неестественной
01 июня 2021, 13:25
Зеленский назвал новую дату войны с Россией
01 июня 2021, 11:35
"Сожгли дотла": Западу припомнили глупую ошибку с Крымом
01 июня 2021, 00:35
Захарова вернула Чехии упрёк по Венской конвенции
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 мая 2021, 13:55
США намерены компенсировать Украине запуск "Северного потока - 2"
27 мая 2021, 08:45
Генерал ФСБ заявил о "большом ударе" для Польши
28 мая 2021, 04:55
В МИД Украины прекращение поставок электричества из Белоруссии свалили на Литву
28 мая 2021, 01:15
"Мы сыты по горло": Африканцы призвали Россию им помочь
01 июня 2021, 02:25
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жарят"
28 мая 2021, 07:40
На Украине в растерянности: решают, к какой «банде» примкнуть
31 мая 2021, 08:05
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.