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Зеленский испугался делать Саакашвили главным по МВФ
30 апреля 2020, 22:10 • 107 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский испугался назначать Михаила Саакашвили главным в правительстве страны по переговорам с МВФ.
Президент Украины Владимир Зеленский передумал назначать Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по реформам. Об этом пишет РИА ФАН.
Как рассказал глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, после длительных переговоров офис главы государства подобрал для Саакашвили иной формат работы. Однако парламентарий отказался раскрывать подробности диалога.
Изначально сам экс-президент Грузии рассказывал, что Зеленский поручит ему переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) и финансовыми организациями.
"Саакашвили несколько последних дней вёл длительные переговоры с президентом, и они нашли другой формат, в котором будут работать", - уточнил Арахамия.
Планы Зеленского призвать Саакашвили в кабмин вызвали определённое недовольство среди сторонников экс-президента Петра Порошенко, который конфликтует с экс-президентом Грузии.
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