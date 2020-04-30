Зеленский испугался делать Саакашвили главным по МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский передумал назначать Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по реформам. Об этом пишет РИА ФАН.

Как рассказал глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, после длительных переговоров офис главы государства подобрал для Саакашвили иной формат работы. Однако парламентарий отказался раскрывать подробности диалога.

Изначально сам экс-президент Грузии рассказывал, что Зеленский поручит ему переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) и финансовыми организациями.

"Саакашвили несколько последних дней вёл длительные переговоры с президентом, и они нашли другой формат, в котором будут работать", - уточнил Арахамия.

Планы Зеленского призвать Саакашвили в кабмин вызвали определённое недовольство среди сторонников экс-президента Петра Порошенко, который конфликтует с экс-президентом Грузии.