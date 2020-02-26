Зеленский использует против Донбасса политические приёмы Порошенко • 98 • Аналитика

Обезвоживание

21 февраля Украина в очередной раз обесточила водоканал в Попасной на подконтрольной Украине территории. Ранее этот водоканал обеспечивал водоснабжение ЛНР на 90%. За последние годы значимость Попасной значительно снизилась, однако канал все равно остается крайне важным для многих городов республики. В результате обесточивания водоканала подача воды была в различной степени сокращена в 11 городах ЛНР.



Как сообщают официальные источники, подача воды потребителям в Первомайске была сокращена на 100%, Артемовске, Зоринске – на 60%, Славяносербске – на 50%, Стаханове, Кировске, Брянке – на 40%, Алчевске, Перевальске – на 30%, Антраците, Красном Луче – на 20%. В данный момент ситуация улучшилась, однако угроза окончательного отключения водоснабжения с оккупированных территорий вполне реальна.







Оплатили до копейки

Формальной причиной отключения электроснабжения Попаснянского водоканала называют задолженность за потребленную электроэнергию, которая составляет 186 млн. грн. (около 430 млн. рублей). Примечательно, что ЛНР поставляемую воду оплачивает до копейки: наличные расчеты происходят регулярно. Правда, в последний раз Луганские власти похулиганили, отправив в качестве оплаты несколько тонн украинских монет различного номинала, однако они все еще в ходу, так что претензий у поставщика быть не должно.



Задолженность возникает именно на украинской стороне, причем руководство водоканала считает, что объект имеет стратегическое и социальное значение и должен субсидироваться из государственного бюджета, однако Киев уже несколько лет отказывается «взять на довольствие» данное предприятие, в связи с чем без воды регулярно оказываются не только города ЛНР, но и те, что находятся на подконтрольной Украине территории.



Политический вопрос

Изначально Украина планировала полностью отключить ЛНР от водоснабжения: в 2015 году это стало бы сильнейшим ударом по населению республики, которая в тот момент получала из Попасной 90% воды (в данный момент, по официальным данным, — всего 15%). От этого опрометчивого шага правительство Порошенко удержало лишь недвусмысленное предупреждение со стороны России, ОБСЕ и ряда европейских структур о возможном введении экономических и политических санкций.



Вполне вероятно, что в данный момент Киев намеренно пытается организовать банкротство предприятия, чтобы иметь легитимный повод для остановки водоснабжения ЛНР. Примечательно, что аналогичную активность можно наблюдать на донецком направлении, где украинские силовики активно пытаются уничтожить Донецкую фильтровальную станцию (ДФС) и ищут возможность прекращения водоснабжения республики через канал Северский Донец — Донбасс, благодаря которому воду получает до 40% территории ДНР.



Киев пока останавливает лишь тот факт, что благодаря ДФС воду получают оккупированная Авдеевка и ряд других населенных пунктов, а канал Северский Донец — Донбасс критически важен для водоснабжения Мариуполя. Тем не менее, на Украине регулярно звучат не только призывы «отключить сепарам воду», но и, судя по всему, предпринимаются вполне конкретные шаги для подготовки перевода зависящих от поставок в республики населенных пунктов на аварийный режим водоснабжения.



Достойный преемник

Украинский президент Владимир Зеленский явно идет по стопам своего предшественника, пытаясь до предела обострить ситуацию на Донбассе. Едва ли будет слишком удивительно, если он повторит «подвиг» майданной команды, прекратившей водоснабжение Крымского полуострова посредством Северо-Крымского канала, в результате чего был нанесен существенный урон сельскому хозяйству и экономике региона, а уникальный канал длиной более 400 км сократился до 40 км и вряд ли может быть восстановлен.



При этом нет никаких сомнений в том, что, повышая ставки, Киев вполне может решиться на подобную авантюру. Безнаказанность последних шести лет ослабила страх перед санкциями, а судьба населения подконтрольной территории Донбасса, население которой негласно считается «неблагонадежным», не слишком заботит Украину.



В этой связи возникают только два вопроса: готовятся ли в ЛДНР к подобному вызову и как долго Зеленскому будут позволять накалять обстановку? Рано или поздно регион может вспыхнуть, как это уже было в 2014 и 2015 годах. 21 февраля Украина в очередной раз обесточила водоканал в Попасной на подконтрольной Украине территории. Ранее этот водоканал обеспечивал водоснабжение ЛНР на 90%. За последние годы значимость Попасной значительно снизилась, однако канал все равно остается крайне важным для многих городов республики. В результате обесточивания водоканала подача воды была в различной степени сокращена в 11 городах ЛНР.Как сообщают официальные источники, подача воды потребителям в Первомайске была сокращена на 100%, Артемовске, Зоринске – на 60%, Славяносербске – на 50%, Стаханове, Кировске, Брянке – на 40%, Алчевске, Перевальске – на 30%, Антраците, Красном Луче – на 20%. В данный момент ситуация улучшилась, однако угроза окончательного отключения водоснабжения с оккупированных территорий вполне реальна.Формальной причиной отключения электроснабжения Попаснянского водоканала называют задолженность за потребленную электроэнергию, которая составляет 186 млн. грн. (около 430 млн. рублей). Примечательно, что ЛНР поставляемую воду оплачивает до копейки: наличные расчеты происходят регулярно. Правда, в последний раз Луганские власти похулиганили, отправив в качестве оплаты несколько тонн украинских монет различного номинала, однако они все еще в ходу, так что претензий у поставщика быть не должно.Задолженность возникает именно на украинской стороне, причем руководство водоканала считает, что объект имеет стратегическое и социальное значение и должен субсидироваться из государственного бюджета, однако Киев уже несколько лет отказывается «взять на довольствие» данное предприятие, в связи с чем без воды регулярно оказываются не только города ЛНР, но и те, что находятся на подконтрольной Украине территории.Изначально Украина планировала полностью отключить ЛНР от водоснабжения: в 2015 году это стало бы сильнейшим ударом по населению республики, которая в тот момент получала из Попасной 90% воды (в данный момент, по официальным данным, — всего 15%). От этого опрометчивого шага правительство Порошенко удержало лишь недвусмысленное предупреждение со стороны России, ОБСЕ и ряда европейских структур о возможном введении экономических и политических санкций.Вполне вероятно, что в данный момент Киев намеренно пытается организовать банкротство предприятия, чтобы иметь легитимный повод для остановки водоснабжения ЛНР. Примечательно, что аналогичную активность можно наблюдать на донецком направлении, где украинские силовики активно пытаются уничтожить Донецкую фильтровальную станцию (ДФС) и ищут возможность прекращения водоснабжения республики через канал Северский Донец — Донбасс, благодаря которому воду получает до 40% территории ДНР.Киев пока останавливает лишь тот факт, что благодаря ДФС воду получают оккупированная Авдеевка и ряд других населенных пунктов, а канал Северский Донец — Донбасс критически важен для водоснабжения Мариуполя. Тем не менее, на Украине регулярно звучат не только призывы «отключить сепарам воду», но и, судя по всему, предпринимаются вполне конкретные шаги для подготовки перевода зависящих от поставок в республики населенных пунктов на аварийный режим водоснабжения.Украинский президент Владимир Зеленский явно идет по стопам своего предшественника, пытаясь до предела обострить ситуацию на Донбассе. Едва ли будет слишком удивительно, если он повторит «подвиг» майданной команды, прекратившей водоснабжение Крымского полуострова посредством Северо-Крымского канала, в результате чего был нанесен существенный урон сельскому хозяйству и экономике региона, а уникальный канал длиной более 400 км сократился до 40 км и вряд ли может быть восстановлен.При этом нет никаких сомнений в том, что, повышая ставки, Киев вполне может решиться на подобную авантюру. Безнаказанность последних шести лет ослабила страх перед санкциями, а судьба населения подконтрольной территории Донбасса, население которой негласно считается «неблагонадежным», не слишком заботит Украину.В этой связи возникают только два вопроса: готовятся ли в ЛДНР к подобному вызову и как долго Зеленскому будут позволять накалять обстановку? Рано или поздно регион может вспыхнуть, как это уже было в 2014 и 2015 годах. Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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